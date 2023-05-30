В 11 челябинских дворах полностью сформировали комфортную среду

В Челябинске программа «Формирование комфортной городской среды» к настоящему моменту реализована на сто процентов в 11 дворах.

Это дворовые территории на Молодогвардейцев, 26; Захаренко, 11-Б; 3-го Интернационала, 65-А; Челябинская, 20 (Новосинеглазово); Доватора, 19; Богдана Хмельницкого, 25, 25-А; Сталеваров, 14, 16-А - Трудовая, 1, 3; Дегтярева, 48; 250-летия Челябинска, 13; Гагарина, 46 и Пионерская, 9.

Выйти на рекордные темпы работ и завершить благоустройств этих дворовых территорий уже в мае позволили опережающее заключение контрактов, синхронизация работ с сетевыми организациями и раннее начало строительного сезона, отмечают в мэрии.

Как добавили в пресс-службе городской администрации, во дворах южноуральской столицы подрядчики асфальтируют проезды и тротуары (не забывая при этом о доступности городской среды), обустраивают детские площадки и устанавливают малые архитектурные формы, организовывают парковочные пространства и осуществляют озеленение.

В общей сложности в этом году в Челябинске по программе «Формирование комфортной городской среды» запланирован ремонт 54 дворовых территорий. На сегодняшний день готовность дворовых территорий областного центра, вошедших в эту программу благоустройства, составляет 46 процентов.