30.05.2023
В 11 челябинских дворах полностью сформировали комфортную среду
30.05.2023
Еткуль стал площадкой для регионального форума «Благополучная семья»
30.05.2023
«Чурилово» вместо «Мехколонны»: в Челябинске переименовали конечную автобусную остановку
30.05.2023
ММК стал победителем областного конкурса «Меняющие мир» как лучший работодатель
30.05.2023
В Челябинске во время молебна о Победе закроют движение транспорта
30.05.2023
Юный житель Верхнеуральского района, воровавший помидоры у китайца, осужден за ложный донос
В 11 челябинских дворах полностью сформировали комфортную среду
29.05.2023
Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске продолжает преображаться
29.05.2023
Почти 170 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства 2024 года
18.05.2023
Новую пешеходную зону проспекта Победы посетили прокурор и глава Курчатовского района
16.05.2023
В сквере у «Станкомаша» установили игровые комплексы и запустили фонтан
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023