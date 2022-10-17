Наталья Котова поручила разобраться с фасадами зданий

Глава Челябинска Наталья Котова поручила очистить фасады домов от надписей и листовок, которые появились на гостевых маршрутах.

Поручение было дано сегодня, 17 октября, заместителю главы администрации по городскому хозяйству Александру Астахову.

«Примите меры по очистке фасадов домов от надписей и незаконной рекламы. Одно время этих листовок не появлялось, сейчас началось все заново», - отметила Наталья Котова.

Александр Астахов пообещал, что все необходимые меры будут приняты в ближайшее время.