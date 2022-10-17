17.10.2022
В Челябинской области выявлен очередной случай бешенства
17.10.2022
В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида на фоне снижения заболеваемости
17.10.2022
В Челябинске в 2023 году запланирован ремонт более ста тротуаров
17.10.2022
В Челябинске исчезнет еще один пост ДПС
17.10.2022
Челябинский «ЭФиР 74» объединил 78 стран мира (16+)
17.10.2022
В Челябинске восстановили старинную мостовую конца 19 века на Алом поле
Наталья Котова поручила разобраться с фасадами зданий
В администрации Челябинска примут меры для очистки строений от незаконной рекламы и надписей
17.10.2022
В Челябинске в 2023 году запланирован ремонт более ста тротуаров
17.10.2022
В Челябинске исчезнет еще один пост ДПС
17.10.2022
В Челябинске восстановили старинную мостовую конца 19 века на Алом поле
12.10.2022
Наталья Котова направила 154 миллиона рублей в поддержку мобилизованных челябинцев
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022