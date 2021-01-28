Наталья Котова недовольна тем, как исполнялись контракты на отлов и содержание животных в 2020 году

Наталья Котова пошутила, что ждет возвращения Александра Егорова назад

Глава Челябинска Наталья Котова на вопрос, кто станет ее новым заместителем по городской среде, пошутила, что у ее прежнего зама Александра Егорова в региональном миндортрансе еще не закончился испытательный срок.

«Поэтому мы подождем», - рассмеялась Наталья Котова, пояснив, что это, конечно, шутка и что она и ее коллеги искренне желают новоиспеченному заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области удачи на новом месте и верят, надеются, что у него все получится.

«Ставка Егорова не будет сокращена. Есть несколько претендентов на эту должность. Мы их рассматриваем. Кандидатуру заместителя по городской среде нужно будет согласовать с правительством области, губернатором, после чего у меня появится новый зам», - сказала Наталья Котова (имена претендентов она не назвала).