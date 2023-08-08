08.08.2023
В Челябинске неизвестный закидал камнями автобус №34 с пассажирами
08.08.2023
В Челябинске определен исполнитель контракта на установку МАФов в новой части арт-сквера
08.08.2023
Челябинцы пожаловались на бардак при раскопах во дворе на Салютной
08.08.2023
Жители улицы Комарова пожаловались Наталье Котовой на убожество своего двора
08.08.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались более 1,5 тысячи работников
08.08.2023
В Челябинске завершено благоустройство сквера с башней
Наталья Котова распорядилась утвердить границы территории туристского центра Челябинска
08.08.2023
Челябинцы пожаловались на бардак при раскопах во дворе на Салютной
08.08.2023
Жители улицы Комарова пожаловались Наталье Котовой на убожество своего двора
03.08.2023
Новая жизнь старого челябинского «Молодогвардейца»
28.07.2023
Глава Челябинска Наталья Котова прошлась по новому бульвару
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023