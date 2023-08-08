Наталья Котова распорядилась утвердить границы территории туристского центра Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение об утверждении границ территории туристского центра города.

Согласно документу, его границы (первый пояс) будут проходить по следующим улицам: проспект Ленина, Коммуны, Труда, Энтузиастов, 1-й и 2-й Институтский переулок, Красная, Кирова, Цвиллинга, Свободы, Елькина, Карла Маркса, а также по набережной реки Миасс от ТРК «Мегаполис» до Свободы.

Данное распоряжение будет реализовано с целью участия Челябинска в конкурсе региональных программ по проектированию туристского кода центра города.

Контроль за исполнением распоряжения Натальи Котовой будет осуществлять ее заместитель по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.