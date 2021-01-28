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Наталья Котова: Самую острую нехватку детских садов ощущают три микрорайона Челябинска

Самую острую нехватку детских садов в Челябинске ощущают микрорайоны «Чурилово», «Парковый» и «Академ Риверсайд». Об этом сегодня, 28-го января, заявила глава города Наталья Котова.

«Мы очень надеемся, что в ближайшие годы нам удастся создать максимальные условия для детей, живущих в этих микрорайонах, - за счет увеличения строительства здесь садиков», - отметила Наталья Котова.

Так, например, в этом году уже начато строительство трех детских садов, и один из них возводят в «Парковом».

«Получены положительные заключения на строительство еще двух садиков в микрорайоне «Парковый». В этом году планируем выкупить еще один садик в «Парковом» и один – в «Чурилово». Также есть возможность приобрести нежилые помещения на нижних этажах домов в ЖК «Ньютон», - сообщила Наталья Котова.

По ее словам, в 2020-м году в Челябинске было построено десять детских садов, в том числе и в отдаленных районах.

«В Металлургическом районе на сегодняшний день потребность детей в садиках удовлетворена. Здесь в детский сад ребенок может пойти с шести месяцев. По спальным районам города ситуация несколько иная. Потребность в садиках существует, мы это признаем», - сказала градоначальница.