В Челябинске с 17 октября по просьбам пассажиров будет изменен цвет софитных огней городских трамваев пятого и 18-го маршрутов.

Если сейчас софиты челябинской «пятерки» имеют бело-зеленый цвет, то со следующего понедельника они станут зелено-белыми.

Трамваи маршрута №18 до конца недели будут ездить с красно-желтыми софитными огнями, а после – с желто-желтыми.

Как отмечает «Челябинский общественный транспорт», свой цветовой код – софитные огни – присвоен каждому трамвайному маршруту мегаполиса.

«Зная комбинацию цветов нужных маршрутов, определить номер приближающегося трамвая можно издалека. Его видно за несколько остановок. Навигация, доступная без смартфона», - пояснили в данном телеграм-канале.

ФОТО: Телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт»