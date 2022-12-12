Назначен замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области

Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области назначен Антон Артемов, занимавший должность начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области с шестого мая 2022 года

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Артемова Антона Викторовича заместителем руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания – с шестого декабря 2022 года.

Напомним, Антон Артемов шестого мая 2022 года был назначен начальником экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области. До этого момента он работал заместителем директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» (ЧРЦНИТ), руководителем Ситуационного центра, а также трудился начальником отдела экспертно-аналитической работы Управления общественных связей правительства региона.

До Артемова экспертно-аналитическое управление возглавлял Иван Куцевляк, будучи заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства региона. С шестого мая 2022 года Куцевляк стал замруководителя управления, а с июля 2022 года – вице-губернатором.

Как уже сообщало агентство, в октябре 2022 года губернатор Алексей Текслер утвердил новую структуру и штатную численность аппарата губернатора и правительства региона возглавляет первый вице-губернатор Виктор Мамин. У руководителя пять заместителей.

На сегодня три должности замов занимают: Сергей Зюсь (пресс-секретарь губернатора), Ольга Козлова (она же возглавляет Государственно-правовое управление правительства), Татьяна Язовских (она также руководит Управлением государственной службы).

Антон Артемов будет курировать работу начальника экспертно-аналитического управления правительства области и управления по работе с Государственным советом РФ.