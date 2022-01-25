У губернатора Челябинской области – новый заместитель

Заместителем губернатора Челябинской области назначен 43-летний кандидат юридических наук Алексей Фартыгин.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства.

Фартыгин до настоящего момента работал заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области.

На посту заместителя главы региона он сменил Евгения Голицина, который перешел на работу в областную избирательную комиссию. Он работал заместителем губернатора с января 2016 года по декабрь 2021 года, а затем был назначен председателем облизбиркома.

Алексей Фартыгин входил в состав Областной избирательной комиссии с 2007 года, а в 2016 году руководил этой структурой. Но затем перешел на работу в аппарат правительства и губернатора. В должности территориального вице-губернатора он будет курировать южные муниципалитеты области.

Напомним, у губернатора Алексея Текслера 12 заместителей, в том числе два первых (Виктор Мамин назначен в апреле 2019 года и Ирина Гехт) и 10 замов.

Посты вице-губернаторов занимают Анатолий Векшин (в должности с октября 2019 года), Егор Ковальчук (с сентября 2019 года), Вадим Евдокимов (с июня 2010 года), 52-летний Сергей Сушков (с ноября 2017 года), 54-летний Станислав Мошаров (с октября 2019 года), 54-летний Сергей Шаль (с января 2015 года), Александр Богашов (назначен 24 мая 2021 года, с декабря 2019 года и по настоящее время также возглавляет министерство имущества региона), Александр Козлов (с сентября 2021 года) и теперь Алексей Фартыгин (с января 2022 года).

Один заместитель работает на общественных началах – 59-летний глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Напомним, 19 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Текслера временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. Восьмого сентября 2019 года Алексей Текслер избран губернатором.

ДЛЯ СПРАВКИ

Алексей Фартыгин родился третьего мая 1978 года в селе Травяное Курганской области. В 1999 году окончил Челябинский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук, доцент. До 2011 года работал деканом факультета экономики и права Челябинского института (филиала) ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы».

С 2007 года - член избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса. 21 июля 2016 года утвержден председателем избирательной комиссии Челябинской области (после ухода по болезни Ирины Старостиной). На этом посту он проработал до окончания срока действовавшего состава (до декабря 2016 года). Алексей Фартыгин сам отказался войти в новый состав облизбиркома, несмотря на всестороннюю поддержку его кандидатуры ЦИКом. Он мотивировал свое решение поступившим другим предложением по работе.

В январе 2017 года Фартыгин был назначен заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области.