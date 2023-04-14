14.04.2023
Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске
14.04.2023
По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело
14.04.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту
14.04.2023
Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России
14.04.2023
Магнитогорское Собрание встречает школьников в музее
14.04.2023
Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске
У руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области появился шестой зам
12.12.2022
Назначен замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области
10.05.2022
Новые кадровые назначения в структуре аппарата губернатора Челябинской области
25.01.2022
У губернатора Челябинской области – новый заместитель
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023