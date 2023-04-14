У руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области появился шестой зам

Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области назначен Артур Фахрутдинов. До этого момента он более двух с половиной лет руководил Центром управления регионом (ЦУР) в регионе.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Фахрутдинова Артура Фидаильевича заместителем руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца», - говорится в документе.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания – 13 апреля 2023 года.

Руководить ЦУР Челябинской области будет Александр Хорин. Ранее он возглавлял отдел интерактивных проектов Управления общественных связей Правительства, сообщает ЦУР Official (официальный канал федеральной сети Центров управления регионами).

Как уже сообщало агентство, в октябре 2022 года губернатор Алексей Текслер утвердил новую структуру и штатную численность аппарата губернатора и правительства региона. Его возглавляет первый вице-губернатор Виктор Мамин. У руководителя пять заместителей: Сергей Зюсь (пресс-секретарь губернатора), Ольга Козлова (она же возглавляет Государственно-правовое управление правительства), Татьяна Язовских (она также руководит Управлением государственной службы), Александр Зацепин и Антон Артемов (курирует работу начальника экспертно-аналитического управления правительства области и управления по работе с Государственным советом РФ). Артур Фахрутдинов станет шестым замом.