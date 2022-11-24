Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации

В Челябинской агломерации определены лучшие и худшие маршруты регулируемого тарифа по итогам работы в октябре текущего года.

Положительная оценка дана работе автобусного маршрута №4 «Мамина – ПКиО имени Гагарина», троллейбуса №12 АМЗ – Молдавская», трамвая №20 «ЧМК – Областная больница» (Челябинск).

В Копейске лучшие результаты показали автобусные маршруты №5 «Автовокзал – поселок Потанино» и №19 «Автовокзал – поселок Шахты №44».

В числе лучших по итогам транспортной работы в октябре также два межмуниципальных автобусных маршрута: №203 «Челябинск – Областной инфекционный центр» и №208 «Поселок Полетаево – Село Долгодеревенское».

Хуже всего на регулируемых маршрутах сработали автобусы №14 «Новосинеглазово – Железнодорожный вокзал», №48 «Поселок Керамзавода – Теплотех», №33 «Поселок Фатеевка – ПКиО имени Гагарина».

Также неудовлетворительные результаты показали копейский автобусный маршрут №16 «Автовокзал – Мира» и два межмуниципальных маршрута: №136К «Белый Хутор – Железнодорожный вокзал» и №483 «Поселок Старокамышинск – ПКиО имени Гагарина».