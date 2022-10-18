18.10.2022
Не иссякает поток южноуральцев к ковчегу с частицей мощей блаженной Матроны Московской
18.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 19 октября (18+)
18.10.2022
«Белый журавлик» ветерана ФСБ полетел по Челябинской области
18.10.2022
В Челябинской области обновили 47 километров трассы А-310
18.10.2022
В Челябинской области пройдут фолк-концерты
18.10.2022
В Челябинске начали готовить сестёр милосердия
Не иссякает поток южноуральцев к ковчегу с частицей мощей блаженной Матроны Московской
10.10.2022
В Челябинск прибудет ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской
04.10.2022
Посетителей православной выставки-ярмарки ждет насыщенная культурная программа
18.09.2022
В 2022 году Челябинская область недосчиталась более 20 тысяч первоклассников
08.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
Наталья Котова поручила разобраться с фасадами зданий
17.10.2022
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022