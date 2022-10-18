Не иссякает поток южноуральцев к ковчегу с частицей мощей блаженной Матроны Московской

Жители Челябинска и области уже четвертый день идут нескончаемым потоком в Свято-Симеоновский кафедральный собор, где пребывает ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской.

Напомним, в субботу, 15 октября, в Челябинск был доставлен ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской. С этого дня к храму выстраивается огромная очередь из желающих приложиться к мощам и попросить святую о помощи.

В соборе много волонтеров, которые оперативно, слаженно и терпеливо распределяют бесконечный поток желающих приложиться к мощам. «Когда народ сначала чуть не снес, в порыве приложиться к мощам, а потом превратился в бесконечную очередь, нужно иметь терпение и выдержку, девочки - волонтеры прекрасно ее продемонстрировали», - рассказала одна из волонтеров Олеся. Родителям с детьми предоставляют возможность подойти к святыне вне очереди.

Многие пришедшие в собор по традиции принесли матушке Матроне цветы. Священники разных храмов Челябинской епархии беспрерывно совершают перед святыней молебны, сообщили в Челябинской епархии.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий отметил, что к мощам Матроны Московской, которые почивают в Свято-Покровском женском монастыре в Москве, всегда стоит очень большая очередь: люди верят в помощь святой и получают по вере своей помощь. «Важно, чтобы и в Челябинске верующие имели возможность приложиться к ее святым мощам и попросить о помощи», - подчеркнул владыка.

Ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской будет пребывать в Свято-Симеоновском кафедральном соборе еще два дня 19 и 20 октября. Храм будет открыт с восьми утра до 20 часов вечера.