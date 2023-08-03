Святыня из Челябинска отправилась в Чебоксары

Завершилось пребывание в Челябинской области ковчега с частицей мощей святой Матроны Московской. К мощам приложились более 45 тысяч южноуральцев, сообщает челябинская епархия.

Святыня, доставленная с родины угодницы Божией, из Тульской епархии, находилась в челябинском Свято-Симеоновском соборе 13 дней – с 21 июля по второе августа. В эти дни попросить предстательства блаженной старицы перед Богом в храм пришли более 45 тысяч южноуральцев.

«Сегодня мы прибегаем к мощам святой Матроны, почитаем ее иконы, но при ее земной жизни все было иначе. Над ней насмехались и издевались. Но блаженная старица достигла величайшей святости и показала, что данным от Бога светом мы можем делиться с окружающими людьми. Матронушка была утешительницей людей, которые к ней приходили. И после блаженной кончины она помогает всем, кто к ней прибегает с искренней молитвой и просьбой о помощи», – отметил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

В дни пребывания в Челябинске ковчега с мощами святой блаженной старицы Матроны Московской порядок в храме помогали поддерживать более ста волонтеров из разных городов нашего региона.

Шесть раз в день – в перерывах между Литургией и вечерним богослужением – священники Челябинской епархии совершали перед святыней молебны с акафистом блаженной Матроне.

Вечером второго августа заключительный молебен с акафистом у мощей блаженной старицы возглавил ключарь Свято-Симеоновского собора протоиерей Владимир Маничев. Из Челябинска святыня отправилась в Чебоксары, столицу Республики Чувашия.