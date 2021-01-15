Не нырять с головой, быть в тапочках и в резиновой шапочке

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Не нырять с головой, быть в тапочках и в резиновой шапочке

В Челябинской области завершается подготовка к празднованию Крещения Господне. Главная цель – обеспечить безопасность людей, которые в ночь с понедельника на вторник придут к купелям для священного омовения.

В Крещенскую ночь в Челябинской области защищать детей и взрослых будут специалисты государственной инспекции по маломерным судам, пожарные, спасатели, сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Большая ответственность возлагается и на муниципальные власти, в том числе по контролю за закрытием купелей по окончании купаний.

Обеспечивать безопасность предстоит и в культовых учреждениях. В храмах, церквях и приходах в период богослужения будет организовано дежурство сотрудников МЧС России.

Желающим окунуться следует трезво оценить свои силы. Для того чтобы благочестивое желание не переросло в ЧП необходимо запомнить несколько простых правил.

«В первую очередь необходимо ознакомиться с медицинскими противопоказаниями к купанию в проруби и не пренебрегать ими, окунаться следует в специально оборудованных прорубях, имеющих поручни, а также дежурный персонал,

перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку, а к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и, опершись о поручни, быстро и энергично подняться. После купания разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить что-нибудь горячее. Например, заранее приготовленный чай. Алкоголь в этом случае не помощник.

Но погружаться в прорубь можно далеко не всем. Зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических заболеваниях. К ним относят воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты, а также заболевания сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, периферической нервной системы, эндокринной системы, органов зрения, дыхания, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта и кожно-венерические заболевания.

Напомним, в Челябинске в ночь с 18 на 19 января в праздник Святого Богоявления для православных будут работать пять безопасных купелей.

Купели будут работать:

- в Центральном районе на Шершневском водохранилище - на территории пляжа «Западный»;

- в микрорайоне Сосновка по ул. Красных казаков, 1;

- на озере Смолино рядом с гостиничным комплексом «Смолино-Парк» по ул. Чапаева,114;

- на озере Первое в Тракторозаводском районе - напротив входа на городской пляж по переулку Мамина, 1а;

-на озере Первое и на пляже «Восточный берег» по проспекту Давыдова, 7.

У купелей будут дежурить экстренные службы, безопасность обеспечат сотрудники полиции. Рядом также установят палатки, в которых можно будет переодеться в сухую одежду.