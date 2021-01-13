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В Челябинске для православных на Крещение откроют пять купелей

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В Челябинске для православных на Крещение откроют пять купелей

В Челябинске в ночь с 18 на 19 января в праздник Святого Богоявления для православных будут работать пять безопасных купелей, сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Купели будут работать:

- в Центральном районе на Шершневском водохранилище - на территории пляжа «Западный»;

- в микрорайоне Сосновка по ул. Красных казаков, 1;

- на озере Смолино рядом с гостиничным комплексом «Смолино-Парк» по ул. Чапаева,114;

- на озере Первое в Тракторозаводском районе - напротив входа на городской пляж по переулку Мамина, 1а;

-на озере Первое и на пляже «Восточный берег» по проспекту Давыдова, 7.

У купелей будут дежурить экстренные службы, безопасность обеспечат сотрудники полиции. Рядом также установят палатки, в которых можно будет переодеться в сухую одежду.

Напомним, окунаться в воду нужно только в специально оборудованных для этого местах. Перед купанием нужно сделать разминку, чтобы разогреть тело. А к проруби подходить в удобной и не скользкой обуви.

«Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода, - предостерегли в администрации Челябинска. - Чтобы избежать общего переохлаждения организма, в проруби можно находиться не более одной минуты. Врачи рекомендуют брать с собой горячий чай в термосе, одеяло, теплый халат, тапочки».