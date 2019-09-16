Могут остаться без ТВ

Не все жители Челябинска понимают, зачем их заставляют переходить на «цифру»
Общество
Сегодня, 13:21
Автор: 
Инна Шемаева

Часть жителей Челябинска может остаться без телевидения, если не установит цифровую приставку или не восстановит антенну коллективного доступа. Перейти на «цифру» помогут волонтеры.

Речь о переходе на «цифру» шла сегодня, 16 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Уже октябре в городе отключат аналоговое телевизионное вещание. На смену старому формату придет новый, с лучшим качеством картинки и звука. Старые телевизоры, выпущенные до 2013 года, не поддерживают цифровой сигнал формата DVB-T2. После 14 октября, если не предпринять никаких действий, вместо любимых программ человек увидит «белый шум» на экране.

«Нужно установить приставку, иначе телевизор не будет ловить цифровую волну, или восстановить на доме коллективную антенну. Иначе телевидения не будет. Это делается за счет жителей. Но многие не хотят платить», - сказал руководитель аппарата администрации Челябинска Евгений Шинин.

Выяснилось также, что многие не понимают, зачем их заставляют переходить на «цифру» и каков механизм перехода. Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова распорядилась больше информировать население о смене формата телевизионного вещания.

«Рассказывайте людям больше, а то потом поздно будет», - сказала Наталья Котова.

Чтобы не остаться без ТВ, можно купить новый телевизор или приобрести цифровую приставку, которая поможет старой технике перекодировать сигнал в нужный формат. Если приставка куплена, но есть сложности с ее подключением, можно проконсультироваться по телефону «горячей линии» по номеру 8-800-220-2002 или вызвать волонтера на дом, оставив заявку. Волонтеры работают бесплатно.

Автор: 
Инна Шемаева
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