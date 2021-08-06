Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу

В челябинском поселке Чурилово сегодня ночью, шестого августа, во время дождя у киоска рядом с домом №32 по улице Зальцмана снесло крышу.

Пост о происшествии появился в сообществе «Наше Чурилово» в ВКонтакте: «Вот такие безопасные объекты в районе. Все ещё есть защитники? На фотографиях есть пример, как выглядит эта крыша на других подобных объектах. Обратите внимание на скрутки проводов, видимо, тоже очень безопасно?».

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Эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин, сделавший снимки, рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что киоск, лишившийся крыши, в Чурилово был установлен в прошлом году; на том месте, где расстался с крышей, стоит пару недель.

Интересно, что данный киоск есть в списке демонтированных нестационарных торговых объектов, размещенном на сайте городской администрации. Только тогда он незаконно работал по адресу: улица Зальцмана, 34. Теперь киоск чудесным образом снова появился на Зальцмана, только уже на другом углу, но в непосредственной близости от прежнего «места жительства».