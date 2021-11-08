Неблагодарные и бескультурные челябинцы гадят в новых общественных туалетах

Жители Челябинска долго и упорно сокрушались по поводу отсутствия в городе бесплатных общественных туалетов. Теперь, когда таковые появляются (в центре города их уже несколько), некоторые горожане показывает полное отсутствие культуры – видимо, привыкли справлять нужду под открытым небом - прямо как четвероногие жители мегаполиса.

Так, вечером минувшего воскресенья, седьмого ноября, автор статьи имела несчастье зайти в бесплатный общественный туалет на Алом поле. Почему несчастье? Да потому, что находиться там оказалось нелегко – преодолевая рвотный рефлекс: в раковине гордо возвышалась кучка экскрементов. Руки там точно было не помыть. Однако, чтобы воззвать горожан вести себя более интеллигентно в местах общего пользования, пришлось – преодолевая брезгливость – задержаться в кабинке: сделать несколько кадров (пусть читатель за них простит).

Сам туалет хороший. Тепло, светло. Кабинка для людей с ограниченными возможностями здоровья (именно в ней отходы жизнедеятельности homo sapiens, человека разумного, «красовались» в весьма неожиданном месте) просторная, есть туалетная бумага. Удивительно, как тот, кто решил справить нужду в раковину, до нее дотянулся и так метко попал: раковина небольшая и установлена на довольно-таки большом расстоянии от пола – может, в прыжке? А, может, мама или папа своего ребеночка посадили, вместо горшка, да убрать фекалии «забыли» - пусть люди радуются). Сделал это явно не инвалид, разве что умственного труда.

Кабинка для людей без особенностей здоровья долго была закрыта. Там или кто-то основательно обосновался, или просто не работала по каким-то причинам. Молодым ребятам, которые ждали, когда заветная дверь откроется, тоже пришлось идти в ту, что предназначена для горожан с инвалидностью. Пришлось их предупредить об ожидающем неприятном и дурно пахнущем сюрпризе, посоветовав по сторонам не смотреть.

Кроме экскрементов в раковине, неприятно удивило, как быстро вандалы расправились с самой конструкцией – стена долгожданного новомодного общественного туалета снаружи покрылась безвкусной и непонятной обычному человеку писаниной.

Людям же, которые осуществляют уборку общественных туалетов, можно искренне посочувствовать… Наверняка они не раз сталкивались с проявлениями свинства со стороны местной «интеллигенции» и отсутствием уважения к чужому труду.