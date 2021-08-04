04.08.2021
Работающие пенсионеры получили от государства «на чай»
04.08.2021
Решение, полезное для бизнеса: МегаФон научился считывать эмоции звонящих
04.08.2021
ММК обеспечивает безопасность своих работников с помощью машинного зрения
04.08.2021
На Южном Урале женщина с признаками опьянения везла в машине грудного ребенка
04.08.2021
Нефинансовая отчетность Группы ПАО «ММК» названа одной из лучших в мире
04.08.2021
В Челябинской области простимулируют территории, которые активно благоустраиваются
Нефинансовая отчетность Группы ПАО «ММК» названа одной из лучших в мире
04.08.2021
ММК обеспечивает безопасность своих работников с помощью машинного зрения
03.08.2021
ММК оказывает серьезную поддержку детям и беременным женщинам
03.08.2021
Павел Шиляев назначил директора по капитальному строительству ПАО «ММК»
03.08.2021
Идеи рационализаторов принесли ММК многомиллионную прибыль в 2021 году
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021