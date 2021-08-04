Нефинансовая отчетность Группы ПАО «ММК» названа одной из лучших в мире

Отчетность ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) по устойчивому развитию вошла в ТОП-5 среди металлургических компаний мира.

Качество отчетности Магнитогорского металлургического комбината оценивало международное агентство ESG Investing. По итогам конкурса ESG Reporting Awards 2021 отчетность ММК вошла в пятерку финалистов в номинации «Металлургия и горнодобывающая промышленность».

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», конкурс ESG Reporting Awards оценивает нефинансовую отчетность компаний с точки зрения прозрачности и полноты раскрытия информации об экологических аспектах их работы (Environmental), общественно значимой деятельности (Social) и корпоративном управлении (Governance).

Организатор конкурса, британска

я медиа-платформа ESG Investing, собирает, анализирует и публикует информацию о работе крупных компаний в сфере устойчивого развития, это авторитетный источник для трейдеров и инвесторов.

Заявки конкурсантов тщательно рассматривались профессионалами финансового рынка, учеными и независимыми экспертами. Вынося вердикт, судьи оценивали не только качество ESG-отчета как документа, но и то, насколько открыто компания представляет информацию о своей работе в сфере устойчивого развития при общении с инвесторами и стейкхолдерами на ежедневной основе.

«В 2021 году Группа ПАО «ММК» впервые в своей практике включила отчетность по устойчивому развитию в интегрированный годовой отчет, – напоминает руководитель направления по устойчивому развитию ПАО «ММК» Ярослава Врубель. – Кроме того, мы максимально открыты в общении с инвесторами, регулярно представляем им актуальную информацию о ESG-проектах и развитии ММК в сфере устойчивого развития. Очень рада, что наши усилия отмечены таким высоким результатом в престижном международном конкурсе, будем и дальше совершенствовать отчетность компании, делать ее еще более полной и открытой».