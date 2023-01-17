Нетрезвым людям запретили выгуливать собак в Челябинской области

Собака должна быть в наморднике, а ее хозяин трезвым: в Челябинской области установлены дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Выгуливать собак на территориях общего пользования без поводка, а для животных свыше сорока сантиметров в холке - и без намордника – теперь запрещено. Более того, владельцы во время прогулки обязаны убрать за своим питомцем продукты его жизнедеятельности.

Приказ нормативного характера, который устанавливает дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных на территории Челябинской области, подписал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

«В министерство поступили обращения, в которых люди требуют навести порядок на улицах, а не только обезопасить их от возможной агрессии животных, в первую очередь собак. Вопросы жителей касались и уборки за питомцами, чтобы дворы, подвалы и чердаки, лестничные пролёты были чище», – рассказал министр.

В июле прошлого года новые требования к содержанию домашних животных были внесены в федеральный закон об ответственном обращении с животными. При этом регионам было дано право установить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних питомцев.

Приказ министра, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, конкретизирует и дополняет требования федерального закона. В нем устанавливаются общие требования к содержанию животных их владельцами. К ним относятся обеспечение надлежащего ухода за животными, оказание животным своевременной ветеринарной помощи и другие.

«Владельцам собак необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках. Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, независимо от места выгула (перечень потенциально опасных собак утверждается правительством Российской Федерации)», - сообщили в региональном минсельхозе.

Более того, владельцы домашних животных обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного.

В приказе министра сельского хозяйства эти нормы конкретизированы. Так, например, приказ запрещает южноуральцам содержать домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов, а также на придомовых территориях многоквартирных домов. Это лестничные площадки, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы, проезды и дворы. Загрязнение этих мест продуктами жизнедеятельности домашних животных также не допускается.

Введены дополнительные требования и к выгулу питомцев. Помимо опасных пород, собак свыше 40 сантиметров в холке можно выгуливать только на поводке и в наморднике. Исключение составляют только собаки – поводыри, сопровождающие инвалидов по зрению. Если ребенок не достиг 14 лет, то он не сможет самостоятельно выгуливать большую собаку – опять же ростом в холке свыше 40 сантиметров. А лицам в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения это вообще запрещено.

За нарушение требований будет предусмотрено административное наказание. Разработка соответствующих изменений в областное законодательство уже ведется.