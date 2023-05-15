Николай Кожевников: «Челябинск в этом году совершает дорожный рывок»

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников, о назначении которого сегодня, 15 мая, сообщила глава города Наталья Котова, рассказал о текущих дорожных работах в столице Южного Урала.

Отдельно председатель КДХ остановился на объектах, ремонт которых ведется с ограничением движения транспорта.

Николай Кожевников отметил, что в 2023 году благодаря поддержке главы региона Алексея Текслера областной центр совершает дорожный рывок.

Так, в настоящее время начатые в прошлом году работы одновременно ведутся на восьми объектах – осуществляются строительство и реконструкция улиц 2-я и 3-я Эльтонская, Бейвеля, Агалакова, Дарвина, Молдавская. Завершаются работы (без ограничений движения транспорта) на мосту у Першино, на улице Худякова.

В ближайшее время стартуют работы по замене бортового камня на проспекте Победы.

В стадии заключения находятся еще десять контрактов на ремонт дорог.

«Ремонт дорог с ограничением движения сейчас ведется по улице Рождественского, на проспекте Ленина - от Героев Танкограда до Линейной, на двух путепроводах - по улице Мастеровой и в районе улицы Новомеханическая», - сообщил Николай Кожевников.

Напомним, ремонт путепровода на Мастеровой (на участке от дома №8 по данной улице до Куйбышева) стартовал в ночь с 13-го на 14-е мая по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». До 20 июня текущего года исполнителю предстоит выполнить срезку старого и укладку нового асфальта, а также нанести дорожную разметку термопластиком.

С 22 часов 13 мая до шести утра 14 мая данный путепровод был полностью перекрыт для движения транспорта. На последующий период проведения ремонтных работ движение по путепроводу на Мастеровой частично ограничивают, основные работы подрядчик планирует проводить по ночам, чтобы создавать автомобилистам минимум неудобств.

На путепроводе через железнодорожные пути в районе станции «Электростанция» (улица Новомеханическая) работы стартовали в ночь с шестого на седьмое мая. Здесь ремонт так же проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и продлится до 20 июня. Исполнитель заменит асфальт и нанесет дорожную разметку термопластиком. Движение транспорта на участке проведения работ частично ограничивается.

Ограничение движения транспорта, связанное с работой коммунальщиков, действует на улице Агалакова (в районе домов №58 и №66) – здесь ООО «Капиталстрой» осуществляет реконструкцию теплотрассы. Распоряжением заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова движение транспорта на этом участке Агалакова при выполнении работ на проезжей части открытым способом прекращено на период с шести утра 15 мая до 20 часов 15 июня.

Также, напомнил Николай Кожевников, движение транспорта в Челябинске ограничено по одной из полос автодороги по улице Танкистов - от дома №148 до дома №152-А.

Кроме того, в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей ограничено движение по проспекту Победы - на участке от улицы Болейко до Кирова. Ремонтные работы на трамвайных путях - открытым способом - здесь проводит ООО «ЧелябГЭТ». Движение транспорта на вышеназванном участке проспекта Победы будет ограничено, а электротранспорта - прекращено на месяц: с пяти часов утра 15 мая до 23 часов 15 июня.