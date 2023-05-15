Наталья Котова представила нового начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска

Комитет дорожного хозяйства Челябинска возглавил Николай Кожевников, который работает в КДХ с 2020 года.

Нового руководителя сотрудникам мэрии сегодня, 15 мая, представила мэр Наталья Котова, начав с информации о назначении аппаратное совещание.

По ее словам, Николай Александрович Кожевников окончил Челябинский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Работал в органах местного самоуправления Челябинской области.

Наталья Котова выразила надежду, что за время работы в комитете дорожного хозяйства Николай Кожевников как следует вник в ее специфику, отметила его профессионализм и целеустремленность, благодаря которым он смог подняться на ступень выше в своей деятельности в КДХ города.

Также мэр сообщила, что Челябинск готовится совершить серьезный рывок в дорожной деятельности, реализация большого проекта уже началась.

Новому руководителю КДХ градоначальница пожелала терпения, стойкости духа на этой ответственной должности, успешной реализации намеченных планов.

Напомним, предыдущим руководителем комитета дорожного хозяйства Челябинска был Ринат Кучитаров, являющийся фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и ждущий суда в СИЗО.