14.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 15 мая (18+)
14.05.2023
Медики, переехавшие на работу в гарнизоны, будут получать компенсационные выплаты
13.05.2023
В Челябинске иномарка протаранила остановку с людьми
12.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
12.05.2023
Консультация юриста: каковы права работника при переезде предприятия
12.05.2023
Мультфильм про Аркаим вышел в финал международного конкурса
Наталья Котова представила нового начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска
12.05.2023
В парке «Металлург» имени Тищенко открыли самый большой скейт-парк в Челябинске
10.05.2023
Наталья Котова: «Челябинск достойно отметил 9 Мая, спасибо всем причастным к организации праздника»
09.05.2023
Наталья Котова поздравила с Днем Победы 96-летнего ветерана Алексея Почекутова
04.05.2023
В столице Южного Урала проходит «Челябинск многонациональный»
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023