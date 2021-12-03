Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске обзавелась новыми элементами, но убирают ее плохо

На новой пешеходной зоне Челябинска – по улице Свободы, на участке от проспекта Ленина до Тимирязева, - установили скамейки, организовали велопарковку, поставили ограждающие столбики, сделали приствольные решетки возле деревьев.

Как рассказали в администрации Советского района, в ближайшие дни установленные здесь пандусы обзаведутся поручнями.

Это хорошая новость. Плохая – состоит в том, что пешеходную зону на Свободы содержат ненадлежащим образом, что было выявлено в ходе проверки качества зимней уборки пешеходных тротуаров в районе.

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Наледь, в том числе на лестницах и пандусах, складированные кучи снега, бытовой и строительный мусор (следствие затянувшегося ремонта кровли пристроя к зданию, в котором раньше размещались железнодорожные кассы) – все эти «прелести» обнаружили заместитель Совета депутатов Советского района Артем Первушин (пешеходная зона на Свободы относится к его округу) совместно с представителями районной администрации и комитета дорожного хозяйства Челябинска.

По всем нарушениям составлены акты. В КДХ направлено обращение с просьбой обязать подрядчиков привести пешеходную зону в нормативное состояние или наложить на них штраф за ненадлежащее исполнение условий муниципального контракта.

Напомним, благоустройство участка от проспекта Ленина до улицы Тимирязева стало первым этапом реконструкции пешеходной зоны на Свободы и стало возможным благодаря программе «Инициативное бюджетирование».

Следующий участок данной улицы – от Тимирязева в сторону железнодорожного вокзала - начнут благоустраивать в 2022-м году, уже по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Новая пешеходная зона, которую создадут на улице Свободы в Челябинске в будущем году, обойдется бюджету в 34 миллиона 434 тысячи рублей.

Такова начальная максимальная цена контракта на работы по благоустройству, включающие замену покрытий, установку малых архитектурных форм и дополнительное озеленение, и монтаж наружного освещения.

Участок улицы Свободы от Тимирязева до Плеханова в качестве объекта благоустройства 2022-го года выбрали сами жители, принявшие участие в рейтинговом голосовании на портале «Активный житель 74».