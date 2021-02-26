Новая жизнь для «Ромашки»: участнику боевых действий на Донбассе вылечат ноги спустя годы ожидания

В жизни челябинского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса произошло по-настоящему радостное событие. Из Москвы на этой неделе пришло известие, что защитнику мирного населения Новороссии Александру Фесенко, которого товарищи больше привыкли называть «Ромашкой» (это был его позывной на войне) сделают операцию по эндопротезированию коленных суставов.

Замечательную новость о предстоящих переменах в судьбе отважного добровольца, который в настоящее время проживает в столице Южного Урала, опубликовало 24-го февраля сообщество «Добровольцы Русской Весны/Челябинск».

«Документы на медпомощь «Ромашке» согласованы с травматологией ФМБА. Ждём приглашения на госпитализацию в течение одной-трех недель. Описать те чувства, которые испытывает Саша и я, как его друг, словами невозможно. Мы понимаем, какая огромная работа была проделана Ольгой Ивановной Кулыгиной (руководитель комитета медицинского и социального обеспечения Союза Добровольцев Донбасса – прим.) и Александром Юрьевичем Бородаем (председатель правления СДД – прим.), для того чтобы операция для «Ромашки» стала реальностью», - отметил заместитель руководителя челябинского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Филипп Венедиктов.

Защитники Новороссии говорят большое человеческое спасибо Ольге Кулыгиной и Александру Бородаю за эту неоценимую помощь.

«Низкий Вам поклон. Важность того, что вы делаете, сложно переоценить, ведь для ребят, получивших ранения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, такая поддержка – это шанс начать новую жизнь. Жизнь без боли и страданий», - сказал Филипп Венедиктов.

На войну - добровольцем- 18-летний Саша Фесенко ушел в 2014-м году. Маме сказал, что едет на заработки. В бою был смел, отважен, удивляя своим бесстрашием более опытных и взрослых товарищей.

Филипп Венедиктов вспоминает, как увидел «Ромашку» в первый раз:

«Честно говоря, подумал, что ему лет 30, не меньше, а то и больше. Высокий, крепкого телосложения, мужественного вида. Еще и с бородой был. А оказалось – 18-летний пацан. В бою он всегда ломился вперед, ничего не боялся. В 2015-м году при штурме Дебальцево под Углегорском «Ромашка» попал под обстрел украинских установок БМ-21 «Град» (это реактивная система залпового огня). Его ноги сильно посекло осколками. Саша очень долго лечился, ведь сначала заживают раны и только потом кости. Знаю по себе – пока «мясо» не зарастет, кости не заживут. У Ромашки ноги были почти полностью порваны. Он провел в госпиталях в общей сложности около трех лет – лечился практически по всей Московской области. От восьми до десяти госпиталей поменял. Я, когда находился в России во время отпуска, навещал Ромашку. После того как легализовался в РФ, нашел его, списались. Саша тогда жил во Владикавказе. Там он лечился, там и остался. Без родных, друзей. Жизнь там у него была не сахар, и он приехал ко мне в Челябинск. Нашли ему квартиру, Ромашка устроился на работу».

Для полного счастья участнику боевых действия на Донбассе не хватает только здоровых ног. Негоже молодому, красивому парню с костылем ходить, на негнущихся ногах. Ситуацию надо было срочно исправлять.

Филипп Венедиктов взял судьбу друга в свои руки и обратился за помощью напрямую к Александру Бородаю, который – спасибо ему большое - в помощи не отказал. Теперь Ромашке осталось подождать совсем немного, и долгожданная операция, о которой еще недавно он не мог и мечтать, будет сделана. Конечно, после столь серьезного хирургического вмешательства придется какое-то время восстанавливаться, но это уже не страшно: главное – Саша сможет полноценно ходить.

«Сейчас у Ромашки одна нога, как окаменевшая (в медкарте написано – колебательные движения): совсем не сгибается, вторая – сгибается не полностью, на 140 градусов. Ходит Ромашка на ровных ногах, опирается на костыль. Быстро ходить не может», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Филипп Венедиктов.

Саша уже обрадовал новостью свою маму, которая, вместе с его братом, живет на Украине и которую, по понятным причинам, он не видел много лет.

«Представляешь, мама, я лечу на протезирование!» - Ромашка, говоря с ней по телефону, находился на седьмом небе от счастья. Еще бы, дорогостоящую операцию ему сделают совершенно бесплатно, и, мы надеемся, очень скоро.