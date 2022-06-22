22.06.2022
В Миассе спасен заблудившийся грибник, получивший переохлаждение
22.06.2022
У металлургов Магнитки – «Железная память»
22.06.2022
Сотрудники УФСБ Челябинской области выявили взяточника в Ростехнадзоре
21.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 22 июня
21.06.2022
Более 85 километров пути обновлено с начала летней путеремонтной кампании на ЮУЖД
21.06.2022
Челябинские джазмены стали участниками самого масштабном джазового фестиваля России
Новое назначение в минфине Челябинской области
14.06.2022
Минфин Челябинской области проконтролирует муниципальные расходы
23.04.2022
Губернатор и сотрудники министерств Челябинской области наводят чистоту
03.12.2021
Челябинской области компенсируют налоговые вычеты по инвестпроектам
20.10.2021
АКРА подтвердило высокую кредитоспособность Челябинской области
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022