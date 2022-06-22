Новое назначение в минфине Челябинской области

Заместителем министра финансов Челябинской области назначен 47-летний Андрей Валерьевич Фадеев. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба минфина региона, Андрей Фадеев имеет два высших образования, в том числе по специальности «Финансы и кредит» (диплом ЮУрГУ с отличием). Более 20 лет трудится в региональном минфине, где прошел путь от рядового специалиста до начальника управления областного казначейства.

Под руководством Андрея Валерьевича будут решаться вопросы организации исполнения областного и консолидированного бюджетов, казначейского исполнения областного бюджета, а также исполнения расходов органов государственной власти.

Александр Фадеев

Напомним, ставка одного из заместителей в региональном минфине оказалась вакантной после ухода из ведомства Александра Гриба, который был назначен на должность министра по физической культуре и спорту Челябинской области в конце мая 2022 года.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, решить кадровый вопрос внутри ведомства и сохранить заданный темп работы удалось максимально быстро благодаря сформированному кадровому резерву.

«У нас, благо, очень стабильный коллектив. Люди работают годами, набираются опыта, учатся и растут именно в стенах министерства, – отмечает министр. – А потому мы имеем достойный кадровый резерв. И он постоянно пополняется – всегда есть опытные и квалифицированные специалисты, готовые занять руководящие должности. Андрей Валерьевич как раз один из них. И, думаю, должность начальника управления областного казначейства, которую он до сих пор занимал, тоже не будет пустовать – достойные претенденты на нее уже есть».