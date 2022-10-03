03.10.2022
Новосинеглазовцы четвертое октября проведут без воды
03.10.2022
ММК создает информационный суверенитет
03.10.2022
В Златоусте водитель влетел в грузовик, груженый бревнами
03.10.2022
Чиновники Челябинска занялись плохо читаемыми адресными табличками
03.10.2022
Челябинске проверили готовность к зиме дорожной техники
03.10.2022
В Челябинске с молотка продали землю под коттеджи и недострой на Ключевой
Новосинеглазовцы четвертое октября проведут без воды
25.04.2022
В Советском районе Челябинска всю неделю не будет горячей воды
10.12.2021
В Челябинске подрядчик оставил без воды дома и социальные объекты
27.11.2021
В дома коркинцев ненадолго вернулась вода
29.09.2021
В Центральном и Курчатовском районах Челябинска почти на сутки отключат воду
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022