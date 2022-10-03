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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области увеличили размер компенсации затрат на реабилитацию детей-инвалидов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Фото: Администрация Челябинска

Новосинеглазовцы четвертое октября проведут без воды

В челябинском поселке Новосинеглазово в связи с проведением капитального ремонта водовода завтра, четвертого октября, с часу ночи до 22 часов будет отключено водоснабжение.

Жителей просят сделать необходимый запас воды. Кроме того, в течение дня будет организован подвоз воды двумя питьевыми автоцистернами. График и адреса будут опубликованы на сайте МУП «ПОВВ».

Под отключение водоснабжения попадают дома по улицам Челябинской, Геологов, Заводской, Плановой, Ключевой, Односторонней, Пугачева, Громова, Горной, Кирова, Октябрьской, Советской, Лермонтова, Новой, 8 Марта, Чехова, Суворова, Станционной, Морозова, Комсомольской, Пионерской, Железнодорожной.

Кроме того, воды не будет в частном секторе. Это улицы Советская, Пушкина, Суворова, Энергетиков, Широкая, Пугачева, Толстого, Полевая, Дубинина, Малая, Рабочая, Заводская, Плановая, Горная, Громова, Северная, Чапаева, Луговая, Лесная, Железнодорожная, Пионерская, Благодатная, Веселая, Лавандовая, Радостная, Владимирская,

Руководство МУП «ПОВВ» приносит извинения за временные неудобства. Телефон информационно-справочной службы предприятия: 214-00-14 (круглосуточно).

Отключение воды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого января 2023 года в Челябинской области практически в три раза будет увеличен размер ком
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В Челябинской области увеличили размер компенсации затрат на реабилитацию детей-инвалидов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Москве прошёл праздник улиц Магнитогорской и Челябинской

29.09.2022 14:17

В Челябинске ожидается доброе событие осени от фонда «Родная»

29.09.2022 12:53

Замдиректора школы Челябинска испугалась звонка «полицейского» из Москвы и взяла кредит

29.09.2022 12:49

В Магнитогорске поддерживают IT компании