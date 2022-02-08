Новые правила выдачи больничных для пациентов с ковидом, ОРВИ и гриппом

С понедельника, седьмого февраля, в Челябинской области вступили в силу новые правила выдачи листков нетрудоспособности жителям, у которых подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Об этом рассказали главный внештатный врач-терапевт министерства здравоохранение области Анна Мищенко и главный внештатный специалист по клинико-экспертной работе минздрава Светлана Чемодурова на брифинге восьмого февраля.

Тем жителям, которые относятся к группе риска (лица старше 65 лет, беременные женщины и лица, имеющие хронические заболевания, такие как сахарный диабет, а также онкологию, кто перенес инфаркт миокарда, инсульт, инфаркт головного мозга), необходимо вызывать врача на дом.

Отметим, на сегодня температура ниже 38 градусов не является поводом для вызова врача на дом у пациентов не из группы риска.

Жители с симптомами симптомы простуды, инфекционного заболевания (повышение температуры, кашель, першение в горле, насморк, потеря обоняния), которые не относятся к группе риска, необходимо лично обратиться к врачу. Для этого есть несколько способов.

Можно записаться на прием к врачу по телефону единых call-центров 122 или 240-13-13, либо по телефону регистратуры своей поликлиники. Можно самостоятельно обратиться в поликлинику в кабинет для температурящих пациентов или в ковидные амбулаторные центры.

Если пациент обратился в ковидную поликлинику не по месту жительства, то ему не потребуется затем приходить в поликлинику за получением больничного. Вся информация о проведенном приеме, поставленном диагнозе и назначениях будет передана по системе БАРС.

С завтрашнего дня можно будет воспользоваться и еще одним способом обращения за медпомощью – оставить заявку на консультацию на сайте медицинской организации, к которой житель прикреплен.

Тем, кто болеет бессимптомно, в легкой форме и не входит в группу риска, разрешено не посещать поликлинику, а получить дистанционно консультацию врача и онлайн открыть больничный лист. Но сделать это можно лишь при условии наличия у пациента положительного теста на коронавирус.

«В этом случае необходимо оставить заявку, после чего с пациентом связывается специалист, проводит дистанционно прием, определяет, как будет идти его наблюдение, требуется ли очный прием», - уточнила Чемодурова.

Пациенту будет выписан электронный лист нетрудоспособности сразу на семь дней. Если в течение этого периода состояние пациента не ухудшится, то больничный закроют автоматически.

Если появятся новые жалобы, то пациенту придется обратиться к врачу и ему продлят больничный.

Если у ребенка появились признаки вирусной инфекции, то нужно вызвать врача на дом или прийти на прием. В день обращения маме будет выдан лист нетрудоспособности по уходу за ребенком.

Временные правила выдачи больничных листов будут действовать до 15 марта 2022 и могут быть продлены в зависимости от эпидемиологической ситуации.