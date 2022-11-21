21.11.2022
Челябинских детей у поликлиники на Свободы подстерегает опасная ловушка
21.11.2022
Енот из Херсона за выходные набрал больше 40 тысяч подписчиков
21.11.2022
Павел Шиляев лично презентовал гостям ММК «Открытую металлургию»
21.11.2022
Котова потребовала определиться с местами продаж елок и пихт
21.11.2022
Почти на миллион рублей оштрафованы подрядчики Челябинска за плохую уборку снега
21.11.2022
Главный ледовый городок Челябинска начнут возводить через неделю
Новые стратегии строительства обсудят в Челябинске
Строительный форум объединит архитекторов, дизайнеров, подрядчиков, девелоперов и агентства недвижимости
28.01.2016
Ввод жилья в Челябинской области продолжает падать вместе с ценами на него
28.01.2016
Условия на челябинском рынке жилья сейчас диктует покупатель
26.06.2012
Конфликт между жителями двора по Копейскому шоссе и строителями вышел на стадию переговоров
26.06.2012
В Челябинске продолжается борьба за двор, в котором ведется «стройка на костях»
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022