Новые стратегии строительства обсудят в Челябинске

29 ноября в конференц-зале центра «Мой бизнес» состоится тематический форум для профессионального сообщества, объединенного темой строительства и продажи недвижимости: промышленные предприятия, застройщики и девелоперы, подрядные организации, архитекторы и дизайнеры, агентства по продаже и аренде недвижимости.

Спикеры форума – лидеры в своих отраслях и отдельных нишах, а также компании, помогающие развивать и оптимизировать бизнес: IT, финансы и право, логистика, инженерия, продвижение.

Какие управленческие решения принимать, как быть с кадрами, каких вводных ожидать от Правительства РФ и региона, какими мерами господдержки можно и нужно воспользоваться, какие отраслевые инструменты показали свою эффективность, а какие, на какие ниши и сегменты обратить внимание.

"Мы нацелены на откровенный разговор, живой диалог и обмен идеями. От участников форума мы ждём животрепещущие вопросы и ожидаем, что они озвучат конкретные задачи, которые им необходимо решить в ближайшие 6-12 месяцев, чтобы удержать свои позиции или, возможно, укрепить их. На сегодняшний день готовых ответов нет, мы рассчитываем на то, что сможем определить хотя бы направления, в которых следует искать решения" – отметила Алёна Ватутина, заместитель директора «КП-Челябинск» по спецпроектам.

Форум также даст участникам возможность расширить круг деловых связей – не просто познакомиться, а, при необходимости, обсудить конкретные деловые вопросы.

Среди спикеров и участников: ЮУ КЖСИ, СЗ «ФлайПлэннинг», «ДОМ.РФ», Металл Профиль, ЖК «Алое поле», Агентство недвижимости «ANB», DAN Недвижимость, КПД и СК, архитектурное бюро «Мечты сбываются», «Luxe Decor», СК «Все строй», СК СК «Просто-Р» (ЖК «Солнечный берег»), «Новая детская компания», Центр «Мой бизнес», СК «Военно-Страховая Компания», Napoleon IT, DigitalDeveloper, «Фишер Групп», Банк Уралсиб, «Охранные системы», «Оптогаджет», и др. Всего ожидается от 60 до 80 участников.