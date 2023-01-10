Новый год в советском стиле: музей ММК приглашает на ретро-выставку

В музее истории огнеупорного производства ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) в преддверии Нового года открылась уникальная экспозиция, рассказывающая о новогодних традициях советских времен.

Атмосферную ретро-выставку, погружающую гостей в мир советских новогодних торжеств, подготовили специалисты ООО «Огнеупор» (входит в Группу ММК). Праздничные атрибуты в виде бумажных елочных гирлянд, карнавальных масок, поздравительных открыток и накрытого по советским новогодним канонам стола рассказывают о том, как отмечали Новый год тридцать, сорок, пятьдесят лет назад.

«Наш музей позиционирует себя как производственный. В нем собрана информация о предприятии, начиная с 1931 года. Но мы подумали, что музей должен развиваться, и решили к Новому году, когда все ждут праздника, волшебства, организовать небольшую ретро-выставку. Мне посчастливилось жить в советское время, и я хорошо помню эти новогодние хлопоты, стеклянные игрушки, маски, открытки», - рассказал идейный вдохновитель проекта, менеджер по общим и социальным вопросам ООО «Огнеупор» Денис Росляков.

По его словам, готовить экспозицию начали в сентябре 2022 года. За помощью обратились к сотрудникам краеведческого музея и левобережного дворца культуры.

«Сначала хотели подготовить выставку новогодних игрушек или открыток - в одном из залов, но, когда дворец предоставил в наше распоряжение огромный занавес к спектаклю «Зимний сказочный лес» 1985 года длиной 12 метров и высотой - шесть, мы поняли, что нужно что-то более грандиозное», - отметил Денис Росляков.

Так родилась идея выставки «Новогоднее настроение». В четырех залах представлены десятки экспонатов, часть из которых принесли работники «Огнеупора», наслышанные о новом проекте. Собранные воедино, елочные игрушки, плакаты, афиши, детские фотографии, фильмоскопы и патефоны воссоздали атмосферу новогоднего праздника прошлых лет, а молодежи - подарили уникальную возможность представить, как праздновали Новый год их мамы и папы, бабушки и дедушки.

«Нам принесли много открыток, новогодних масок и фотографий с праздничных сменно-встречных собраний, и в результате появились тематические экспозиции. Левобережный дворец предоставил нам костюмы к спектаклям - они тоже заняли свое место в ретро-выставке. Кроме того, мы решили показать нашим юным посетителям, как выглядели новогодние кульки в советские времена: мандаринка, яблоко, леденец на палочке, шоколадки. Дети были в восторге, получив такие ретро-подарки, несмотря на то, что они очень просты по сравнению с нынешними. Буквально за неделю до открытия выставки пришла идея организовать выставку новогодних рисунков - в этом помогли дети работников нашего предприятия», - сообщил Денис Росляков.

Выставка вызвала большой интерес не только у работников «Огнеупора» - в новогоднюю атмосферу с удовольствием окунулись ветераны производства и школьники.

«Идея с новогодней выставкой - замечательная, - отметил главный инженер ООО «Огнеупор», депутат Магнитогорского городского Собрания, член фракции партии «Единая Россия» Вячеслав Бобылев. - На комбинате много предприятий, дочерних обществ, но не каждое из них может похвастать таким интересным музеем. Устроители выставки организовали пространство так, чтобы интересно было и детям, и взрослым».

Денис Росляков рассказал, что в одном из залов музея был накрыт новогодний стол, так как это делали наши родители, - с «Советским шампанским», мандаринами, конфетами «Птичье молоко». Во время экскурсии каждый гость, независимо от возраста, мог принять участие в елке желаний, и получить подарок.

В создании праздничной атмосферы во время экскурсий посодействовал центр детского творчества «Максимум», организовавший целое представление с участием сказочных персонажей, лотереей и новогодним хороводом вокруг елки.

Тот, кто лучше всех ориентировался в новогодних мультфильмах, мог выиграть автомобиль (конечно же, игрушечный).

«На улице установили елку и прямо на фасаде музея разместили проекцию Деда Мороза и падающих снежинок, чтобы у работников появилось праздничное настроение. В течение декабря прошло девять новогодних экскурсий, в том числе три детские, в каждой группе в среднем было 25-30 человек», - отметил Денис Росляков.

Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании выставки. Это Юна Лищенко - работник цеха специзделий, Георгий Князев - председатель профсоюзного комитета, Наталья Дударева - специалист по административно-хозяйственной работе.

Выставка продлится до первого февраля. Организаторы подчеркивают, что рады всем, кто не прочь зарядиться хорошим настроением.