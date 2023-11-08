Новый павильон «Атом» в Москве готов встретить гостей бесплатно

Модель реактора в натуральную величину, инсталляция рубки атомного ледокола и даже макет первой советской ядерной бомбы. Это самое сердце Москвы, Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ). И ее новое украшение – павильон «Атом», посвященный истории, современности и будущему атомной отрасли.

Здание со стеклянным фасадом не только выглядит современно: оно и создано по уникальным для России технологиям. Например, вылет крыши длиной более 50 метров, не подпирает ни одна балка. А фундамент и цокольные этажи построены в русле подземной реки: строители поймут, насколько непросто реализовать такой проект.

Павильон «Атом» на ВДНХ как олицетворение технологий. Здесь на семи этажах собраны все вехи атомной отрасли с 1938 года, когда ученые открыли свойства деления ядер урана. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, гонка вооружений и, наконец, он – комбинат №817. Тот самый «Маяк» (Озерск, Челябинская область), сыгравший ключевую роль в создании ядерного щита СССР. О комбинате здесь рассказывают настолько подробно, что даже воссоздали макет графитовой кладки первого промышленного уран-графитового реактора. Кстати, он всего в два раза меньше оригинала образца 1948 года постройки. Работники «Маяка» – одни из первых гостей павильона.

«Впечатляют и масштабы, и технологичность павильона. Видно, что создатели экспозиций подошли к делу очень внимательно и даже с любовью: не упущено ни одной важной детали. Особенно интересна часть, посвященная Озерску и «Маяку», – она будет интересна как работникам предприятия и озерчанам, так и их детям. Тем более вход в павильон бесплатный», – подчеркнула начальник отдела коммуникаций ПО «Маяк» Надежда Жидкова.

Центральная часть всего павильона – зона, в которой установлен макет реактора ВВЭР-1000 в реальную величину. В павильоне экспонат украсили иллюминацией, а модель его работы назвали «атомной симфонией». Теперь каждые 15 минут гости видят процесс запуска реактора под аккомпанемент оркестра. А вокруг реактора на многие тысячи квадратных метров располагается зал «Современная атомная промышленность». Эта зона рассказывает гостям павильона о сегодняшнем Росатоме. Здесь можно познакомиться не только с направлением энергетики, но и с ядерной медициной, атомным ледокольным флотом, атомом в космосе и многим другим. А этажами выше располагается «Атомариум» – зона научно-популярной лаборатории, в которой можно поработать на настоящем атомном микроскопе и другом высокотехнологичном оборудовании, сообщает информационная служба ФГУП «ПО «Маяк».