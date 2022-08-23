Нязепетровские коровы тянутся к детям и приходят прогуляться в парк

Жители Нязепетровска (Челябинская область) бурно обсуждают гуляющих в детском парке коров. Интересно, одни горожане совершенно не против мирно пасущихся сельскохозяйственных животных, другие – в шоке от коровьих лепешек на территории, где отдыхает детвора.

За последние пару дней данной теме местное население посвятило два поста в сообществе «Подслушано Нязепетровск» в ВКонтакте.

«Коровы в детском парке, круто! Видимо, захотели погулять с детьми! Предлагаем администрации Нязепетровска последовать примеру более опытных коллег из Верхнего Уфалея, найти хозяев данных коров и наказать штрафом», - это первый пост. Второй стал ответом тем нязепетровцам, что выступили в защиту коров, приняв участие в обсуждениях под первым сообщением. Суть второго поста в том, что его автор не понимает позицию защитников животных, чинно прогуливающихся по парку, потому как коровы всюду нагадили, а кто-то в отходы их жизнедеятельности вляпался и измазал все вокруг. А еще автор поста выразил недовольство, что рогатые иметь наглость пить из фонтана в парке.

А вообще реакция подписчиков группы самая разная, в комментариях немало юмора: «Контактный зоопарк»; «В Челябинске платно козочек покормить, а у нас зато бесплатно можно»; «Зато дети будут знать, откуда молоко берется. Кстати! Кофе с молоком можно попить в парке. Капучино называется!»; «Они ходят, травку жуют, никого не трогают, удобряют. Чего они этих бедных коров достали!»; «Я помню, раньше пастух был, пас коров, а сейчас они самовольничают».

Интересно, что даже ярые противники рогатых в парке больше ругают не самих коров – с животных что взять, а их «безмозглых, безответственных хозяев», которых надо как следует «штрафануть». А защитники травоядных, кроме прочего, отмечают, что «распитие» коровами воды из фонтана совершенно безобидно и что такое «самоуправство» вовсе не вина животных, измученных августовской жаждой: об обеспечении парнокопытных питьем также должны думать их владельцы.