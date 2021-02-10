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О наиболее востребованных шахматных наборах

Когда заходит разговор о выборе солидного презента для мужчины, многие предпочитают дорогие шахматы купить. И в этом нет ничего удивительного, потому что каждый набор отличается уникальной фактурой поверхности, полировкой, теплым блеском и мягкими линиями. Уникальный рисунок образуется благодаря прожилкам камня, поэтому, решая приобрести подарок на этом сайте, Вы не найдете точно таких же наборов.

Важно отметить, что профессионалы делают подарочные наборы из полудрагоценных материалов. Чаще всего это долерит, лазурит, мрамор, малахит и некоторые другие. Вместе с этими экологически чистыми камнями для создания наборов рассматривается золочение, бронзовое литье, а также дорогие породы дерева.

Не менее интересными вариантами считаются мраморные. Он выбран в качестве основного материала для создания наборов неслучайно. Этот минерал испокон веков предлагает огромное множество разных оттенков. В создании коллекции Zlatprezent рассматривается газганский мрамор, представленный двадцатью двумя цветами – это делает продукт универсальным для производства действительно эксклюзивных изделий. Перечень предложений представлен вариантами с позолотой. Подобные решения в большинстве случаев реализуются по высокой цене. Однако крепость вполне оправдывает стоимость, делая фигуры вечными.

В производстве шахмат активно рассматривается долерит. Это уникальная порода, состоящая из элементов, которые наделяют его солидным черным цветом. Благодаря минералам, которые входят в состав, можно повысить иммунитет и оказать исключительно положительное влияние на печень и обменные процессы.