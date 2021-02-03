Сохранение бора или жизни детей?

О решении суда по границам Челябинского бора: Любой лес можно восстановить, а где взять саженцы детей

Жители Челябинской области, которые на себе испытали, каково это, когда тяжело болеют дети и когда на счету каждая минута при спасении жизни малышей, возмущены действиями общественников, тормозящих начало строительства детского хирургического корпуса.

Напомним, новый детский хирургический корпус в Челябинске планировалось построить рядом с остальными корпусами областной детской больницы. Для этого пришлось покуситься на часть расположенного рядом городского бора (при этом площадь этой особо охраняемой природной территории не уменьшилась, так как к ней присоединили гораздо больший участок).

Активисты-экологи и общественники посчитали это противозаконным и подали иск в суд об отмене решения по изменению границ бора. «Думала, уже во всю идёт стройка, а оказывается стройку СНОВА запретили. СНОВА!», - написала в своем аккаунте возмущенная Виктория, которая не понимает логики протестующих.

Мамочка напоминает, почему было принято решение о строительстве нового корпуса именно на этом участке: «Это рядом с другими корпусами детской областной больницы, можно будет оказывать комплексную помощь маленьким пациентам и так исключается риск потерять ребёнка в дороге (есть такая категория пациентов - нетранспортабельные по состоянию здоровья)».

Но общественники не хотят слушать никаких аргументов. «Экоактивисты против вырубки деревьев, хотя знают про все вышеизложенные “потому что”», - отмечает Виктория. Для активистов важнее отстоять границы городского бора и существующую растительность (хотя и неоднократно звучало обещание, что при стройке постараются по максимуму сохранить растущие деревья и взамен спиленных посадить гораздо больше новых).

Накануне Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) встал на сторону общественников и признал незаконным постановление ЗСО об изменении границы городского бора ради строительства детского корпуса.

«Раз решил, значит на то есть обоснование. Юридическое! Но не более того. Я лично за ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ! Я знаю, что любой лес можно восстановить. Но я не знаю, к сожалению или к счастью, где взять саженцы детей», - с горечью отмечает Виктория.

Областные власти намерены вновь обжаловать решение суда, но драгоценное время уходит и момент, когда нуждающиеся дети смогут получить так необходимую им высококвалифицированную медпомощь в современном хирургическом центре, оттягивается.⠀

Виктория призывает всех, кто выступает против строительства детского хирургического корпуса на этом участке, прислушаться к здравому смыслу и понять, что ценнее человеческой, а тем более, детской жизни ничего в этом мире нет.

«Так бывает, что дети болеют, тяжело болеют, неизлечимо болеют. И от этого никто не застрахован. У меня не получится объяснить, что такое больной ребёнок, с чем приходится справляться этим маленьким воинам - ежедневно, ежесекундно. Что это за семьи такие, через что они проходят. Не смогу объяснить, что чувствуешь, когда держишь своего обессиленного ребёнка на руках, а тебе говорят, что он может умереть, в любой момент умереть. Не объясню, как живут семьи, которые уже потеряли детей из-за многих «потому что». Не объясню, что чувствует врач, который не смог… из-за какого-нибудь «потому что». Это невозможно понять, если у тебя нет больного ребёнка. Уважаемые экоактивисты, если вы, как говорится, не в теме, быть может не стоит и лезть??? Всегда можно найти решение. Не юридическое, не экологическое, а соответствующее здравому смыслу», - попыталась достучаться до экоактивистов Виктория, которая точно знает, как болеют дети и как это страшно, когда помощь может не прийти вовремя.