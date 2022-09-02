Об особенностях челябинского импортозамещения узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, третьего сентября, в 20.00 и в воскресенье, четвертого сентября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как работает на Южном Урале импортозамещение что представители местного бизнеса предлагают сделать для повышения его эффективности.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какие новые схемы кибермошенничества появились в последнее время и как им противодействует Банк России; Челябинский цинковый завод помог подготовить к школе сто сорок первоклашек.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается с четверга следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Увидеть программу «Бизнес Большого Урала» целиком и отдельные сюжеты из нее, а также другие видеопродукты телекомпании «Деловой Урал» можно на страницах телекомпании в YouTube и ВКонтакте.