25.09.2023
Челябинский спортсмен подтвердил титул чемпиона России по бадминтону
25.09.2023
Более 330 пьяных водителей выявили сотрудники ГИБДД за минувшую неделю
25.09.2023
В Челябинск проникнут «Лучи творчества»
25.09.2023
Игорь Курчатов: уральский след в науке: в Челябинске презентуют книгу о великом ученом
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023
Очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области
Объездную дорогу Миасс-Карабаш-Кыштым откроют в середине октября
19.09.2023
В Челябинске дорожный рывок сегодня осуществляется на 36 объектах
18.09.2023
Желающих ликвидировать аварийно-опасные участки челябинских дорог не нашлось
28.08.2023
Еще на трех улицах Челябинска стартует дорожный ремонт
28.08.2023
В Челябинске отремонтируют участок Свердловского тракта до Черкасской
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023
Настоящее чудо: После атаки ВСУ на штаб ЧФ рама иконы сгорела, а образ святого уцелел
24.09.2023