Объездную дорогу Миасс-Карабаш-Кыштым откроют в середине октября

Дорогу Миасс-Карабаш-Кыштым, которая проходит в объезд Карабашского городского округа (Челябинская область), запустят в эксплуатацию в середине октября 2023 года, сообщили в администрации города. Сейчас транзитный легковой и грузовой транспорт проезжает через город.

Объездная дорога была закрыта реконструкцию в прошлом году. За этот период провели проектирование, изменена высота дорожного полотна, создана подушка предосфальтового слоя, установлены дренажные и ливневые трубы, проведено электричество для дальнейшего освещения дороги, уложен основной слой асфальтового полотна.

Сегодня завершается реконструкция железнодорожного переезда, ведется установка бордюрного камня и отсыпка обочин.

Как сообщили в администрации городского округа, объездную дорогу, приведенную в нормативное состояние, планируется открыть в октябре.

«Открытие дороги пока запланировано на середину октября после монтажа железнодорожного переезда, завершения работ капитального ремонта, установки знаков, нанесения разметки», – отметил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

В мэрии отметили, для укладки дорожного полотна была использована износостойкая и эластичная смесь, которая выдерживает пониженные температуры, а в летний период не поддается нагрузкам большого транспорта. Протяженность отремонтированного участка объездной дороги составляет более семи километров.