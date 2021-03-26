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Облсуд оставил в силе оправдательный приговор челябинцам, принявшим участие в акции Навального «Он нам не царь»

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Облсуд оставил в силе оправдательный приговор челябинцам, принявшим участие в акции Навального «Он нам не царь»

Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокурора в отношении участников несанкционированного митинга «Он нам не царь» Оксаны Ереминой и Юрия Вашурина, оставил судебный акт без изменения.

Суд первой инстанции 14 января текущего года оправдал подсудимых по предъявленному обвинению в совершении хулиганства по мотивам политической ненависти и вражды, связанного с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка. Прокурор потребовал отменить данное решение и направить дело на новое рассмотрение.

«Районный суд счел доказанным участие Ереминой и Вашурина в публичном мероприятии, состоявшемся пятого мая 2018 года в Центральном районе Челябинска. Вместе с тем, исследовав письменные материалы дела и показания свидетелей, пришел к выводу о том, что действия подсудимых не подпадают под признаки уголовно наказуемого деяния», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, пятого мая 2018 года в Челябинске было задержано более 160 человек, принявших участие в несанкционированной антипутинской акции Навального под названием «Он нам не царь». Среди них были пенсионеры и несовершеннолетние. Тогдашнего координатора челябинского штаба Навального Бориса Золотаревского арестовали решением Центрального районного суда города на 25 суток.

Сотрудники челябинской полиции не допустили массовых беспорядков при проведении несогласованного общественно-политического мероприятия в областном центре.