Обновленная челябинская «Бригантина» снова открыта для зрителя

Челябинский дом культуры «Бригантина» (Федоровка, Советский район) снова готов принимать зрителя в своих гостеприимных стенах: в ДК, являющемся единственным культурно-досуговым учреждением в поселке, завершен ремонт.

Оценить преображение «Бригантины» челябинцы смогут уже завтра, 29 декабря: здесь состоится праздничный концерт с выступлением вокальных и танцевальных коллективов.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, в 2022 году дом культуры получил субсидию на ремонт и оснащение зрительного зала, где установили новые мягкие кресла, большой светодиодный экран, современное световое и звуковое оборудование. В ходе ремонта сцена «Бригантины» приобрела большую глубину, а также обзавелась новыми кулисами и занавесом. Стены зрительного зала были полностью обновлены, смонтированы пожарная сигнализация и система отопления, обустроен пандус для маломобильных посетителей ДК. На новом полу в зрительном зале уложили ковролин, а на пол сцены – специальный износостойкий линолеум.

В ДК «Бригантина» работает почти два десятка клубных формирований по различным направлениям: прикладное творчество, хореография, вокал, театральное искусство, актерское мастерство, художественное слово. Кружки и секции посещают 280 детей и 70 взрослых.

Важно, что ремонта здание «Бригантины» не знало с 1995 года. В 2020 году были заасфальтированы площадь перед домом культуры и подъездные пути к нему.