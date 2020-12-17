В Карталах отменили аукцион на контракт на 68 миллионов рублей

К Новому году центральный купол Христорождественского собора в Челябинске заблестит золотом и подсветится

Общественники заявили, что в Златоусте замерзает детский сад

Общественная организация «Гражданский патруль» заявила, что в Златоусте (Челябинская область) замерзает детский сад №96. Активисты направили обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку.

«По сообщению родителей, в помещениях дошкольного учреждения замерзают дети младшей группы. Как установили сами родители, температурный режим ниже нормы на три градуса. Встревоженные мамочки провели собственные замеры, после того как стали замечать холодные ноги у своих малышей. Температуру замерили в помещениях на первом этаже. В раздевалке столбик термометра поднялся всего до плюс 16-ти градусов, в группе дневного пребывания теплее – плюс 19», - рассказали в «Гражданском патруле».

По данным общественников, 14-го декабря по этой проблеме заведующая проводила родительское собрание, на котором сообщила, что в курсе ситуации и что уже даже закуплены новые радиаторы, однако их монтаж возможен только во время теплого периода.

«Мы переживаем, что с усилением морозов температурный режим станет еще ниже. Считаем, ситуация угрожает здоровью наших детей», - посетовала одна из родителей воспитанников.

За помощью инициативная группа родителей обратилась в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

«Отопление в спальнях, игровых и приёмных детских садов должно быть от 19-ти до 23-х градусов, а в яслях - от 22-х до 24-х градусов. На данный момент температурный режим в учреждении ниже на три градуса», - заявили общественники.

В «Гражданском патруле» также сообщили, что проблемы с отоплением с начала отопительного сезона испытывает еще около ста многоквартирных домов в том же районе Златоуста, где находится и 96-й садик.

В пресс-службе администрации города агентству «Урал-пресс-информ» ответили, что температура в группах данного дошкольного учреждения составляет, как минимум, плюс 20 градусов и что официально жалоб от родителей не поступало.