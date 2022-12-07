Одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение, темы для южноуральцев

Сегодня, седьмого декабря, одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение (изложение). В Челябинской области на него зарегистрировались более 13 тысяч человек, около 180 выбрали написание работы в виде изложения, сообщает минобрнауки региона.

Уже с ночи школьники и их родители пытались узнать темы сочинений, которые будут предложены одиннадцатиклассникам в этом учебном году.

В Рособрнадзоре уточнили, что темы для проведения итоговых сочинений становятся доступны в день написания сочинений а 15 минут до начала написания работы - с 9-45 местного времени субъекта РФ на сайте. Для каждого субъекта Российской Федерации предусмотрен свой набор тем для итогового сочинения.

Одиннадцатиклассникам из Челябинской области были предложены следующие темы:

- Нужно ли стремиться понять себя?

- Какие человеческие качества для Вас наиболее ценны?

- Когда, по-вашему, молодёжь нуждается в опыте старшего поколения?

- Память о каких людях не меркнет с годами?

- Почему нельзя «убивать время»?

- Какое произведение искусства можно назвать великим?

У ребят из Дальневосточного округа, которые первыми приступили к написанию сочинения, темы были иными. Например, в Сахалинской области, ребята писали на темы:

- Прав ли герой М. Горького, утверждавший: «Человек – это звучит гордо!»

- Как Вы понимаете, что такое «честь» и «бесчестие»?

- «Век нынешний и век минувший»: причины конфликта.

- Согласны ли Вы с тем, что предательство губительно для самого предателя?

- Может ли природа помочь человеку понять себя?

- Чтение литературного произведения – труд или отдых?

Для просмотра тем сочинений выберите Ваш регион. Для регионов, выделенных красным цветом, темы сочинений уже доступны.

Участникам предоставлено почти четыре часа (без пяти минут) для написания итогового сочинения. Для школьников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов - на 1,5 часа дольше. Участникам разрешается пользоваться орфографическим словарем при написании сочинения и орфографическим и толковым словарями при написании изложения.

Итоговое сочинение будет оцениваться по системе «зачёт» или «незачёт». Успешное написание сочинения обеспечивает одиннадцатиклассникам допуск к государственной итоговой аттестации.

По желанию итоговое сочинение (изложение) также могут писать выпускники прошлых лет, обучающиеся профессиональных образовательных организаций.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2022/2023 учебном году изменился подход к формированию комплектов тем итогового сочинения. Банк тем включает в себя три раздела: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека».

Расширена возможность выбора темы сочинения: каждый комплект участника включает не пять, а шесть тем – по две темы из каждого раздела банка. Порядок, процедуры проведения итогового сочинения и критерии оценивания остались прежними.

В день проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые словари.