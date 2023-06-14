Ограничение движения транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» продлено

Ограничение движения транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» в столице Южного Урала продлено до 30 июня.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, до конца месяца автомобили не смогут передвигаться по крайней правой полосе путепровода на спуске к автодороге Меридиан.

Ограничение движения связано с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях, которые проводит ОАО «МРСК Урала».

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, движение на путепроводе «Челябинск-Главный» ограничили с пятого июня. Изначально планировалось открыть проезд для автомобилистов после десятого июня.