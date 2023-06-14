14.06.2023
Безопасная облачная среда поможет оптимизировать учебные процессы
14.06.2023
Ограничение движения транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» продлено
14.06.2023
Компания «Мистраль» построит в челябинском поселке офисное здание с интернет-кафе
14.06.2023
Сбер представил геоаналитическую ИИ-платформу «Геометрия»
14.06.2023
Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС и прогнозирует её рост
14.06.2023
Территорию в границах Артиллерийской, проспекта Ленина и Меридиана ждет комплексное развитие
Ограничение движения транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» продлено
14.06.2023
В Челябинске ограничат движение по улице Барбюса
13.06.2023
В Челябинске ограничат движения на ряде участков в связи с проведением ремонтов
06.06.2023
В Челябинске на все лето ограничат движение по Свердловскому проспекту
05.06.2023
Движение транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» ограничено
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023