15.09.2023
Ограничение движения в районе трамвайного депо №1 в Челябинске продлили до 30 сентября
15.09.2023
В Челябинске отменят пятый троллейбус, а 12-й и 16-й изменят маршрут
15.09.2023
В Миассе и Трехгорном полиция задержала двух юных курьеров телефонных мошенников
15.09.2023
Сегодня – Всемирный день худеющих
15.09.2023
Челябинский «Олег» претендует на выход в финал Первой лиги КВН
15.09.2023
По факту смертельного наезда на 15-летнего велосипедиста в Сосновском районе возбуждено уголовное дело
Ограничение движения в районе трамвайного депо №1 в Челябинске продлили до 30 сентября
15.09.2023
В Челябинске ограничили движение по улице Энтузиастов
14.09.2023
В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева
12.09.2023
В центре Челябинска продлили ограничение движения
11.09.2023
Перекресток Свердловского проспекта и Труда в Челябинске закрывают для транспорта
Алексей Текслер направил комиссию на место стихийной свалки рядом с Батуринским
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
15.09.2023
Сегодня православные празднуют Новолетие - осенний Новый год
14.09.2023
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023