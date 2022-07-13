Опасный люк на проспекте Ленина в Челябинске отремонтировали

В Челябинске отремонтировали опасный люк рядом с остановкой общественного транспорта на проспекте Ленина, 51.

Фотографиями приведенного в порядок объекта с агентством «Урал-пресс-информ» поделился эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин, который ранее написал о проблеме в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

Не прошло и дня после появления жалобы главе Челябинска Наталье Котовой на проваливающийся люк в центре города, как опасный участок преобразился: в провал в плитке воткнули сухую ветку, обмотав ее сигнальной лентой, а спустя некоторое время – до начала работ по приведению полупровалившейся крышки колодца в надлежащий вид – к ветке добавился дорожный пластиковый барьер. Так данный участок обезопасили, создав сомнительного вида «оазис». Теперь крышка на месте, провалов в плитке вокруг нет – и это, безусловно, хорошая новость.