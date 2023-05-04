Опережающее финансирование позволит раньше срока отремонтировать дорогу Троицк-Степное

Дорожники, благодаря опережающему финансированию, раньше срока отремонтируют автодорогу Троицк-Степное в Пластовском районе (Челябинская область), сообщает миндортранс региона.

Согласно контракту, ООО «УралДорСтрой» должен был за два года отремонтировать участок дороги протяженностью 18 километров. Но с учетом принятых решений по опережающему финансированию, уже в этом году подрядчик выполнит дорожные работы в полном объеме.

На сегодня дорожники отфрезеровали девять километров покрытия и завершили на них укладку выравнивающего первого слоя асфальтобетона. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Благодаря возможности опережающего финансирования в Челябинской области в 2023 году дополнительно будет введено почти 65 километров дорог, - рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев. - Наши планы увеличиваются, уже порядка 700 км автодорог отремонтируем в этом году».