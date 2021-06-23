Уголовное дело в отношении скандального застройщика Сребрянского направлено в суд

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о хищении денежных средств участников долевого строительства. Фигурант - Александр Сребрянский. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По версии следствия, Сребрянский, являясь фактическим руководителем девяти строительных организаций, осуществлявших застройку 29 жилых многоквартирных домов на территории Челябинска и Копейска Челябинской области, полученные денежные средства вывел из оборота под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера и потратил по своему усмотрению, в результате чего не исполнил обязательства перед участниками долевого строительства. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Строительные организации не исполнили свои обязательства перед 2702 участниками долевого строительства, причиненный дольщикам ущерб составил 3,8 миллиарда рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области расследовалось уголовное дело по фактам хищения неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Уралстрой», ООО «Проект Парковый-1», ООО «РегионПроект», ООО «Стройинвест», ООО «Фирма Челябстройподрядчик», ООО «КапиталДом», ООО «СтройДом», ООО СК «Радуга» денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства.

В ходе предварительного следствия установлено, что конечным бенефициаром данных компаний является Сребрянский, который в период строительства указанных жилых многоквартирных домов лично и посредством доверенных ему лиц руководил деятельностью вышеуказанных организаций, в связи с чем в разные периоды времени как лично, так и через доверенных лиц назначал на должность руководителей организаций лиц из числа близких знакомых, родственников, сотрудников подконтрольных ему организаций для исключения признака аффилированности и создания видимости деятельности самостоятельных юридических лиц.

Кроме того, в марте 2021 года уголовное дело в отношении родственника скандального застройщика Сребрянского также было направлено в суд.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия, владелец компании СК «Радуга» Юрий Стеканов оказывал содействие родственнику Александру Сребрянскому в обмане дольщиков.