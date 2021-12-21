Алексей Текслер: Новым трамваям – новая трамвайная сеть

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продолжается снижаться число классов, отправленных на карантин по острой ре
Коронавирус
Коронавирус
21.12.2021

В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 8 школ и 637 классов, по ковиду – 2 класса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Выгорание - проблема гораздо более серьезная, чем может показаться на первый взгляд. Как сохранит
21.12.2021

Эмоциональное выгорание: как не гореть, светя другим?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в суд поданы иски в отношении администраций муниципалитетов и нерадивых пре
21.12.2021

Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В прошедшие выходные, 18 и 19 декабря, в Курчатовском районе активно боролись с последствиями сне
20.12.2021

За выходные в Курчатовском районе вывезли 500 кубометров снега
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Месяца не проходит, чтобы в одном из российских регионов не произошло аварии, причиной которой яв
20.12.2021

«Челябинскгоргаз»: Как избежать утечки газа
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.12.2021

Энергетики «Россети Урал» обеспечили дополнительные мощности для подключения медицинского оборудования в Миассе и Златоусте          
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.12.2021

Участковый из Челябинска «сливал» информацию об умерших агентству по оказанию ритуальных услуг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.12.2021

Фестиваль «Интермузей-2021. Челябинск» подвел итоги: в лидерах Троицкий краеведческий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.12.2021

Жители Челябинска увидят «Руслана и Людмилу» с участием артистов театра «Астана Опера» и Мариинского театра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.12.2021

Алексей Текслер: Новым трамваям – новая трамвайная сеть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.12.2021

На Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» введена в эксплуатацию новая пуско-отопительная котельная
Алексей Текслер
Общество
21.12.2021 10:20

Алексей Текслер: Новым трамваям – новая трамвайная сеть

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по развитию электротранспорта в региональном центре и лично оценил комфорт проезда на новом трамвае по новым, уложенным в декабре путям.

Совещание, посвященное модернизации трамвайной инфраструктуры в южноуральской столице в 2022 году, Алексей Текслер провел в депо №1 Челябинска. В нем приняли участие руководители министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и администрации города.

В 2021 году в рамках стартовавшей регионе транспортной реформы Челябинск получает 30 новых трамваев. Из них 13 вагонов уже курсируют по маршрутам областного центра, оставшаяся партия прибудет в город до конца года. В течение двух-трех лет планируется обновить весь трамвайный парк и превратить электрический транспорт областного центра в самый доступный и комфортный.

При этом трамвай должен стать еще и скоростным и доставлять пассажиров быстрее, чем это происходит в настоящее время. «Как ни странно, трамвай сейчас в Челябинске – один из самых медленных видов транспорта, чего быть не должно. Задача – обеспечить скоростное движение трамваев, чтобы пассажирам было удобно, чтобы наши граждане в значительной мере пересели на общественный транспорт и использовали его как основной вид транспорта в городе. Для этого он должен быть комфортным, современным и быстрым», – обозначил Алексей Текслер.

Для повышения мобильности пассажиров в Челябинске разработан проект - метротрамвая - интеграция строящего метро в действующую трамвайную сеть. «Мы включили в реформирование электротранспорта реализацию проекта по запуску в Челябинске метротрама. Это будет составная часть трамвай и метротрамвай, они будут работать в режиме единой маршрутной сети», - отметил губернатор. Реализация проекта начнется со следующего года.

Проектом предусмотрена новая трамвайная линия – на северо-запад, на Университетскую набережную, с интеграцией в метротрамвай, плюс новая ветка через путепровод от вокзала в Ленинский район.

Для повышения скорости передвижения трамваев по маршруту будет обеспечен также приоритетный проезд рельсового транспорта. Для этого в текущем году часть путей обособлена бордюрным камнем, а часть - дорожной разметкой, как временное решение. По остальным необособленным участкам - по Труда, Карла Маркса, Свердловскому, Рождественского у мостов, Российская - работа продолжится в 2022 году.

Большая работа в 2021 году реализована и по приоритетному проезду трамваями 20 регулируемых перекрестков. На 13 из них установили индуктивные петлевые детекторы для трамваев и автомобилей. Это первый подобный проект в регионах, вне Москвы и Санкт-Петербурга. Система предоставляет приоритет и обеспечивает «зеленую волну» светофоров для всех трамваев, которые будут приближаться к перекресткам на этих участках.

Алексей Текслер особо подчеркнул, что помимо обновления парка городского электротранспорта нужно активно заниматься и обновлением инфраструктуры. «Главное понятно без лишних слов: новым трамваям — новая трамвайная сеть». В 2022 году стоит задача провести реконструкцию не менее 25 километров трамвайных путей.

В Челябинске также предусмотрена модернизация троллейбусной системы, она будет реализована за два года в рамках заключенного концессионного соглашения между правительством Челябинской области и компанией «Синара». Будет проведено обновление подвижного состава троллейбусов. «Согласно условиям концессионного соглашения «Синара – ГТР Челябинск» обязуется поставить в город 168 единиц современного полностью низкопольного подвижного состава, из которых 98 единиц - с функцией увеличенного автономного хода до 20 километров», - сообщает пресс-служба компании. В 2022 году на улицах областного центра должны появиться не менее 40 новых троллейбусов.

Документ также предусматривает полное обновление контактной сети по современным технологиям (скоростные стрелки, плавные повороты, удобные подвесы), строительство новой контактной сети протяженностью 4,5 километра.

В следующем году в Челябинске начнется реконструкция и модернизация тяговых подстанций и контактной сети, строительство нового депо. Это позволит выпустить на линию новые троллейбусы.

Большая часть троллейбусных маршрутов поедет по магистральным улицам с выделенными полосами. Это обеспечит плавность хода и ускоренное движение, а также рост пассажиропотока в 2,5 раза.

Проведено серьезное обновление автобусного парка. В 2021 году приобретено 157 новых автобусов на газомоторном топливе для города Челябинска, всего для столицы Южного Урала закуплено 259 автобусов.

С 2022 года стартует и маршрутная реформа. «В масштабной транспортной реформе в Челябинске утвердили новую маршрутную схему, начали с автобусов. Сегодня мы выстраиваем движение. При этом сохраняется и сеть частных перевозчиков, что для конкуренции в этой сфере тоже хорошо, – отметил Алексей Текслер.

Как пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, с начала года глобальных изменений маршрутной сети не планируется (в ведомстве учли опыт других регионов). Основной этап намечено начать в июле-августе.

Как рассказал заместитель министра Александр Егоров, будет также внедрена новая система автоматизированной оплаты проезда (валидаторы, датчики пассажиропотока). Планируется перевести большинство нерегулируемых маршрутов, работающих по нерегулируемым тарифам на регулируемые тарифы. На них будут действовать и льготы, и проездные билеты, и единая система оплаты проезда.

Начата разработка нового билетного минимума – будет постепенно увеличиваться оплата проезда за наличные деньги при снижении стоимости проезда за безналичную оплату по длительным проездным билетам.

Кроме того, в 2022 году по поручению губернатора будет увеличена зарплата работников общественного транспорта. В Челябинске рост составит до 25 процентов. Принято решение и по индексации оплаты труда работников МП «Маггортранс».

После совещания Алексей Текслер проехал на новом трамвае по отремонтированному участку пути на улице Цвиллинга и сравнил с тем, что было прежде.

«Проехал, посмотрел, чувствуется разница с теми путями, которые еще не отремонтированы. Понятно, что нужна еще дорегулировка, не закончился контракт. Будет еще сварка стыков. Но тем не менее видно, что очень важно продолжать эту работу», – высказал свое мнение Алексей Текслер.

Как уточнили в миндортранса, на обновленном участке трамвайного пути в следующем году при наступлении тепла будет проведена термитная сварка всех стыков (три через один). Путь превратится практически в бархатный и шуметь стыки больше не будут.

Кроме того, второй крупнейший город области - Магнитогорск – также обновит парк своего электротранспорта в ближайшие несколько лет. Начиная с 2017 года, уже обновлено две трети транспорта, выходящего на линию (закуплено 77 новых вагонов). Выделены средства на приобретение 15 новых трамваев. Предварительно еще порядка 40 новых вагонов прибудет в город.

Как рассказал министр строительства и инфраструктуры региона Алексей Нечаев, в 2022 году планируется направить порядка 10 миллиардов рублей на развитие транспортной отрасли в Челябинской области. Это в десять раз больше аналогичного показателя текущего года.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продолжается снижаться число классов, отправленных на карантин по острой ре
Коронавирус
Коронавирус
21.12.2021

В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 8 школ и 637 классов, по ковиду – 2 класса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Выгорание - проблема гораздо более серьезная, чем может показаться на первый взгляд. Как сохранит
21.12.2021

Эмоциональное выгорание: как не гореть, светя другим?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в суд поданы иски в отношении администраций муниципалитетов и нерадивых пре
21.12.2021

Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В прошедшие выходные, 18 и 19 декабря, в Курчатовском районе активно боролись с последствиями сне
20.12.2021

За выходные в Курчатовском районе вывезли 500 кубометров снега
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Месяца не проходит, чтобы в одном из российских регионов не произошло аварии, причиной которой яв
20.12.2021

«Челябинскгоргаз»: Как избежать утечки газа
Транспорт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.12.2021

После обращения к губернатору решен транспортный вопрос в Моховичках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.12.2021

Мэрия Челябинска заплатит миллиард за долги муниципального банкрота
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.12.2021

Нововведения в Магнитогорске в рамках нацпроекта «Экология» - новые трамваи и полигон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.12.2021

В Челябинске перенесут трамвайную остановку по улице Российской
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Коллектив управления ФСБ России по Челябинской области вместе с коллегами из других регионов стра
Общество

Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник

20.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области уделяется большое внимание совершенствованию условий для развития школьнико
Общество

Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему

17.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области некоторые детские сады не разрешают родителям приходить на новогодние утрен
Общество

Приходить на утренник нельзя пропустить

17.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Неформатный концерт японского маэстро
Культура

Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме

16.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов сегодня, 15-го декабр
Общество

Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска

15.12.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Прокуратура Копейска (Челябинская область) внесла главе города Андрею Фалейчику представление об
Происшествия

Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве

15.12.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

21.12.2021 11:34

Энергетики «Россети Урал» обеспечили дополнительные мощности для подключения медицинского оборудования в Миассе и Златоусте          

21.12.2021 11:09

Участковый из Челябинска «сливал» информацию об умерших агентству по оказанию ритуальных услуг

21.12.2021 11:00

Фестиваль «Интермузей-2021. Челябинск» подвел итоги: в лидерах Троицкий краеведческий

21.12.2021 10:42

В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 8 школ и 637 классов, по ковиду – 2 класса

21.12.2021 10:21

Жители Челябинска увидят «Руслана и Людмилу» с участием артистов театра «Астана Опера» и Мариинского театра

21.12.2021 10:20

Алексей Текслер: Новым трамваям – новая трамвайная сеть

21.12.2021 09:59

Эмоциональное выгорание: как не гореть, светя другим?

21.12.2021 09:43

Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками

20.12.2021 22:56

На Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» введена в эксплуатацию новая пуско-отопительная котельная

20.12.2021 22:23

Во вторник в Челябинской области снегопады и метели

20.12.2021 22:14

Портфель привлеченных средств ВТБ на Южном Урале превысил 150 миллиардов рублей

20.12.2021 22:09

Анонсы событий и мероприятий на 21 декабря

20.12.2021 22:05

РМК присоединилась к региональному экологическому стандарту Челябинской области

20.12.2021 17:44

В Магнитогорске назвали победителей технической игры

20.12.2021 17:33

За выходные в Курчатовском районе вывезли 500 кубометров снега

20.12.2021 17:06

«Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi»: новая акция билайна с выгодой до 50%

20.12.2021 17:04

Регулятор давления газа, особенности выбора устройства

20.12.2021 16:23

В Челябинске начали работать нелегальные елочные базары

20.12.2021 16:12

В Ашинском районе водитель иномарки погиб, залетев под Газель

20.12.2021 16:11

Челябинца, провалившегося под лед, спасти не удалось

20.12.2021 15:58

Команда УралГУФК отличилась на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

20.12.2021 15:50

Личность подростка, гулявшего с оружием в Челябинске, установлена

20.12.2021 15:45

В Челябинске покажут спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным в главной роли

20.12.2021 15:27

Челябинка перевела аферистам десять миллионов рублей

20.12.2021 15:18

В Трехгорном пьяная молодежь разнесла дорожные знаки

20.12.2021 15:01

«Челябинскгоргаз»: Как избежать утечки газа

20.12.2021 14:46

Котова: Если тротуары не подсыпать, они будут опасными для пешеходов

20.12.2021 14:01

В Челябинской области к праздникам увеличили скорость мобильного интернета

20.12.2021 13:26

Полиция проверяет информацию о появлении в центре Челябинска подростка с оружием

20.12.2021 13:11

Бывший сотрудник колонии Челябинска сел за взятки

20.12.2021 13:08

Текслер: Мне важно, чтобы дети чувствовали нашу поддержку и внимание

20.12.2021 12:47

Соперником «Динамо-Уралочки» в плей-офф Евролиги будет итальянский клуб

20.12.2021 12:45

В России выступили за постоянный выходной 31 декабря

20.12.2021 12:43

Массовая драка со стрельбой в Чурилово обернулась уголовным делом

20.12.2021 12:42

ММК стал победителем национальной премии «Чистый воздух»

20.12.2021 11:48

Челябинские спортшколы переедут во дворец спорта «Юность»

20.12.2021 11:40

“Волшебные часы” приглашают челябинцев в Камерный театр

20.12.2021 11:32

В Челябинской области стартовала акция «Ёлка желаний»

20.12.2021 11:30

Челябинца, который поднял на ноги силовиков, отправили в изолятор

20.12.2021 11:05

Александр Орёл: Личности вандалов, срубивших ель на набережной Смолино, установлены

20.12.2021 10:49

В Челябинске на линию выйдут еще 42 экологичных автобуса

20.12.2021 10:29

Должность Максима Куляшова занял бывший замминистра транспорта Крыма

20.12.2021 10:25

Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник

20.12.2021 10:20

Челябинская область отправила призывников в Президентский полк

20.12.2021 10:16

Челябинская область воспользовалась новыми возможностями для строительства и ремонта школ

19.12.2021 22:05

Текслер: Бюджет Челябинской области на 2022-2024 годы – бюджет развития по всем направлениям

19.12.2021 21:59

В понедельник в Челябинской области местами снег

19.12.2021 21:52

Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря

19.12.2021 00:22

В воскресенье православные отмечают День Николая Чудотворца

18.12.2021 17:28

Как рефинансировать потребительский заем

17.12.2021 22:05

Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему

17.12.2021 21:54

В выходные в Челябинской области местами небольшой снег

17.12.2021 21:47

В четырех городах Челябинской области установились неблагоприятные метеоусловия

17.12.2021 21:24

В Челябинске подвели итоги реализации природоохранных мероприятий

17.12.2021 19:21

В проекте капремонта участков трассы М-5 в Челябинской области использовано трехмерное моделирование

17.12.2021 17:53

Анонсы событий и мероприятий на выходные

17.12.2021 17:52

Спектакль «Гринч» по мотивам сказки Доктора Сьюза увидят зрители в театре «Манекен»

17.12.2021 16:55

После обращения к губернатору решен транспортный вопрос в Моховичках

17.12.2021 15:17

Юных челябинцев приглашают на развивающее шоу песенных хитов «Синего Трактора»

17.12.2021 15:13

Майк Тайсон — самый высокооплачиваемый спортсмен на Cameo

17.12.2021 15:03

В Челябинске закрывают перекресток улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской

17.12.2021 14:52

Голодавшую в знак протеста против выселения челябинских участковых Яну Кириллову уволили со службы

17.12.2021 14:48

На АЗ «УРАЛ» провели экскурсию воспитанникам Центра помощи детям Челябинской области

17.12.2021 14:46

Кенгуренок из челябинского зоопарка отправляется жить в Подмосковье

17.12.2021 14:44

В Челябинске численность безработных снова начала снижаться

17.12.2021 14:06

Челябинская страховая компания уволит почти 800 человек

17.12.2021 13:37

В Челябинской области наращивают масштабы дорожных работ

17.12.2021 13:04

Ушел из жизни Владимир Зубарев

17.12.2021 12:51

За сутки заболело ковидом 607 южноуральцев, выздоровело 703, умерло 29

17.12.2021 12:37

В Челябинской области создают условия для занятий физкультурой и спортом

17.12.2021 11:53

Яркие впечатления и сладкие подарки: ёлка главы Курчатовского района прошла для маленьких южноуральцев

17.12.2021 11:50

Прокуратура защитила права престарелых жильцов копейского пансионата «Забота»

17.12.2021 11:10

Для жителей села Харлуши после обращения к губернатору нашелся почтальон

17.12.2021 10:27

Житель Увельского района исчез из собственного двора вместе со своей собакой

17.12.2021 10:22

Об особенностях цифровизации Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

17.12.2021 10:21

Приходить на утренник нельзя пропустить

17.12.2021 10:16

Нацпарк «Таганай» обзавелся собственной солнечной электростанцией

17.12.2021 09:26

Челябинскому транспорту благодаря дополнительным светофорам теперь будет проще разворачиваться

17.12.2021 00:32

Позаботиться обо всём: в СберБанк Онлайн уральцы смогут копить при помощи страхования с доходностью до 7% годовых

16.12.2021 18:32

В пятницу в Челябинской области прогнозируют небольшой снег

16.12.2021 18:23

Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря

16.12.2021 17:33

В Миассе планируют привести киоски и павильоны к единому стилю

16.12.2021 17:01

Пушкинская библиотека приглашает всех желающих на «Уральское чаепитие»

16.12.2021 16:46

Челябинский «Геоцентр» начал закрывать входы в заброшенное «подземелье» Советского района

16.12.2021 16:37

В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок

16.12.2021 16:32

К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода

16.12.2021 16:03

В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова

16.12.2021 15:39

Аmmann: качественная строительная техника от всемирно известного производителя

16.12.2021 15:38

До конца года большинство ковидных баз в Челябинской области вернут в плановую помощь

16.12.2021 15:36

Война продолжается: челябинские вандалы перешли в наступление

16.12.2021 15:26

«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»

16.12.2021 15:11

В знаменитый челябинский особняк на улице Труда спустя сто лет вернулись музыка и танцы

16.12.2021 14:51

Вектор знаний для управления персоналом: АЗ «УРАЛ» провел учебные тренинги

16.12.2021 14:48

В Челябинске из-за коммунальной аварии жители северо-запада остались без воды

16.12.2021 14:40

Настоящее чудо: врачи ЧОКБ помогли женщине с внематочной беременностью родить здоровую дочку

16.12.2021 14:28

В Челябинской области пока не регистрировался «Омикрон»

16.12.2021 14:18

Челябинские пешеходы теперь могут управлять светофорами на проспекте Победы

16.12.2021 13:29

Мэрия Челябинска заплатит миллиард за долги муниципального банкрота

16.12.2021 13:27

Четверо сотрудников покинули администрацию правительства Челябинской области

16.12.2021 13:07

В Челябинске проходят уникальные гастроли Большого театра России с балетом «Жизель»