Алексей Текслер: Новым трамваям – новая трамвайная сеть

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по развитию электротранспорта в региональном центре и лично оценил комфорт проезда на новом трамвае по новым, уложенным в декабре путям.

Совещание, посвященное модернизации трамвайной инфраструктуры в южноуральской столице в 2022 году, Алексей Текслер провел в депо №1 Челябинска. В нем приняли участие руководители министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и администрации города.

В 2021 году в рамках стартовавшей регионе транспортной реформы Челябинск получает 30 новых трамваев. Из них 13 вагонов уже курсируют по маршрутам областного центра, оставшаяся партия прибудет в город до конца года. В течение двух-трех лет планируется обновить весь трамвайный парк и превратить электрический транспорт областного центра в самый доступный и комфортный.

При этом трамвай должен стать еще и скоростным и доставлять пассажиров быстрее, чем это происходит в настоящее время. «Как ни странно, трамвай сейчас в Челябинске – один из самых медленных видов транспорта, чего быть не должно. Задача – обеспечить скоростное движение трамваев, чтобы пассажирам было удобно, чтобы наши граждане в значительной мере пересели на общественный транспорт и использовали его как основной вид транспорта в городе. Для этого он должен быть комфортным, современным и быстрым», – обозначил Алексей Текслер.

Для повышения мобильности пассажиров в Челябинске разработан проект - метротрамвая - интеграция строящего метро в действующую трамвайную сеть. «Мы включили в реформирование электротранспорта реализацию проекта по запуску в Челябинске метротрама. Это будет составная часть трамвай и метротрамвай, они будут работать в режиме единой маршрутной сети», - отметил губернатор. Реализация проекта начнется со следующего года.

Проектом предусмотрена новая трамвайная линия – на северо-запад, на Университетскую набережную, с интеграцией в метротрамвай, плюс новая ветка через путепровод от вокзала в Ленинский район.

Для повышения скорости передвижения трамваев по маршруту будет обеспечен также приоритетный проезд рельсового транспорта. Для этого в текущем году часть путей обособлена бордюрным камнем, а часть - дорожной разметкой, как временное решение. По остальным необособленным участкам - по Труда, Карла Маркса, Свердловскому, Рождественского у мостов, Российская - работа продолжится в 2022 году.

Большая работа в 2021 году реализована и по приоритетному проезду трамваями 20 регулируемых перекрестков. На 13 из них установили индуктивные петлевые детекторы для трамваев и автомобилей. Это первый подобный проект в регионах, вне Москвы и Санкт-Петербурга. Система предоставляет приоритет и обеспечивает «зеленую волну» светофоров для всех трамваев, которые будут приближаться к перекресткам на этих участках.

Алексей Текслер особо подчеркнул, что помимо обновления парка городского электротранспорта нужно активно заниматься и обновлением инфраструктуры. «Главное понятно без лишних слов: новым трамваям — новая трамвайная сеть». В 2022 году стоит задача провести реконструкцию не менее 25 километров трамвайных путей.

В Челябинске также предусмотрена модернизация троллейбусной системы, она будет реализована за два года в рамках заключенного концессионного соглашения между правительством Челябинской области и компанией «Синара». Будет проведено обновление подвижного состава троллейбусов. «Согласно условиям концессионного соглашения «Синара – ГТР Челябинск» обязуется поставить в город 168 единиц современного полностью низкопольного подвижного состава, из которых 98 единиц - с функцией увеличенного автономного хода до 20 километров», - сообщает пресс-служба компании. В 2022 году на улицах областного центра должны появиться не менее 40 новых троллейбусов.

Документ также предусматривает полное обновление контактной сети по современным технологиям (скоростные стрелки, плавные повороты, удобные подвесы), строительство новой контактной сети протяженностью 4,5 километра.

В следующем году в Челябинске начнется реконструкция и модернизация тяговых подстанций и контактной сети, строительство нового депо. Это позволит выпустить на линию новые троллейбусы.

Большая часть троллейбусных маршрутов поедет по магистральным улицам с выделенными полосами. Это обеспечит плавность хода и ускоренное движение, а также рост пассажиропотока в 2,5 раза.

Проведено серьезное обновление автобусного парка. В 2021 году приобретено 157 новых автобусов на газомоторном топливе для города Челябинска, всего для столицы Южного Урала закуплено 259 автобусов.

С 2022 года стартует и маршрутная реформа. «В масштабной транспортной реформе в Челябинске утвердили новую маршрутную схему, начали с автобусов. Сегодня мы выстраиваем движение. При этом сохраняется и сеть частных перевозчиков, что для конкуренции в этой сфере тоже хорошо, – отметил Алексей Текслер.

Как пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, с начала года глобальных изменений маршрутной сети не планируется (в ведомстве учли опыт других регионов). Основной этап намечено начать в июле-августе.

Как рассказал заместитель министра Александр Егоров, будет также внедрена новая система автоматизированной оплаты проезда (валидаторы, датчики пассажиропотока). Планируется перевести большинство нерегулируемых маршрутов, работающих по нерегулируемым тарифам на регулируемые тарифы. На них будут действовать и льготы, и проездные билеты, и единая система оплаты проезда.

Начата разработка нового билетного минимума – будет постепенно увеличиваться оплата проезда за наличные деньги при снижении стоимости проезда за безналичную оплату по длительным проездным билетам.

Кроме того, в 2022 году по поручению губернатора будет увеличена зарплата работников общественного транспорта. В Челябинске рост составит до 25 процентов. Принято решение и по индексации оплаты труда работников МП «Маггортранс».

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После совещания Алексей Текслер проехал на новом трамвае по отремонтированному участку пути на улице Цвиллинга и сравнил с тем, что было прежде.

«Проехал, посмотрел, чувствуется разница с теми путями, которые еще не отремонтированы. Понятно, что нужна еще дорегулировка, не закончился контракт. Будет еще сварка стыков. Но тем не менее видно, что очень важно продолжать эту работу», – высказал свое мнение Алексей Текслер.

Как уточнили в миндортранса, на обновленном участке трамвайного пути в следующем году при наступлении тепла будет проведена термитная сварка всех стыков (три через один). Путь превратится практически в бархатный и шуметь стыки больше не будут.

Кроме того, второй крупнейший город области - Магнитогорск – также обновит парк своего электротранспорта в ближайшие несколько лет. Начиная с 2017 года, уже обновлено две трети транспорта, выходящего на линию (закуплено 77 новых вагонов). Выделены средства на приобретение 15 новых трамваев. Предварительно еще порядка 40 новых вагонов прибудет в город.

Как рассказал министр строительства и инфраструктуры региона Алексей Нечаев, в 2022 году планируется направить порядка 10 миллиардов рублей на развитие транспортной отрасли в Челябинской области. Это в десять раз больше аналогичного показателя текущего года.