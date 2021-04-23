Особенность текущего эпидсезона в Челябинской области

В Челябинской области ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) оценивается как благополучная. Случаев гриппа в этом эпидсезоне в регионе не фиксировалось.

Об этом рассказала на брифинге первый заместитель губернатора Ирина Гетх.

«Гриппа на сегодняшний день не зарегистрировано. Я думаю, что это такая особенность этого сезона, - рассказала Ирина Альфредовна. - Выявлен один случай парагриппа, три риновирусных инфекции, один случай метапневмовирусной и один сезонной коронавирусной инфекций». Остальное – ОРВИ.

В 2021 году превышение пороговых показателей по ОРВИ не зарегистрировано.

На прошлой неделе отмечен рост заболеваемости среди школьников и детей до двух лет, снижение - среди взрослых, подростков и детей 3-6 лет. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 8%, в том числе среди школьников – на 19%, среди детей 3-6 лет на 40%, детей до трех лет – на 21%. Среди взрослого население отмечено превышение пороговых показателей на 9,5%.

По внебольничным пневмониям также зарегистрировано снижение по сравнению с прошлой неделей.