Отделение ЧОКБ, где ставили на ноги Юрия Никулина, отмечает 50-летие

Первое на Южном Урале отделение сосудистой хирургии отмечает полувековой юбилей. Здесь, в стенах Челябинской областной клинической больницы, ставили на ноги артиста цирка Юрия Никулина.

Об этом рассказывает Екатерина Хахалева, бывшая старшая медицинская сестра этого подразделения - одного из первых в России, где оказывали помощь пациентам с заболеваниями сосудов. Екатерина Ивановна, ушедшая на пенсию за семь месяцев до пятидесятилетия родного отделения, вспоминает, что Юрий Никулин поступил сюда однажды вечером – с отекшей ногой. И врачи областной больниц поставили ему диагноз «Посттромбофлебитический синдром».

«Лежал он в 412 палате. Днем получал лечение, а вечером за ним приходила машина, и он уезжал выступать», - говорит Екатерина Хахалева, считающая годы работы в больнице лучшими в своей жизни.

Каждому работнику отделения великий советский клоун подарил свое фото с автографом, а после выписки устроил для всей больницы творческий вечер в актовом зале. Людей было столько, что сидели даже на подоконниках. Документальные свидетельства того, что всенародный любимец действительно лежал в ЧОКБ, бережно хранятся в альбоме, где артист также оставил автограф.

Сейчас средним и младшим персоналом отделения, первым заведующим которого являлся легендарный ныне Леонид Петрович Вербовецкий, руководит Елена Майсюк, пришедшая сюда сразу после медучилища и работающая здесь уже 31 год.

«Пациенты у нас тяжелые, маломобильные, с комплексом заболеваний, с диабетической стопой. Наш контингент - в основном, курильщики, есть даже такие, чей стаж курения достигает 70 лет. Им невозможно доказать, что их болезнь и курение напрямую связаны. Боремся с этой привычкой. Сейчас выручает карантин - родственников не пускают, некому принести табак в отделение, а в аптеке и киоске, куда можно выходить пациентам, такой продукции нет», - отмечает старшая медсестра отделения сосудистой хирургии ЧОКБ Елена Майсюк.

Научным руководителем направления в 1973 году был профессор Анатолий Фокин. Сегодня научным руководителем Центра сердечно-сосудистой хирургии, в который входит это отделение, является его сын Алексей Фокин, профессор, Заслуженный врач РФ, вице-президент Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, президент Евро-Азиатской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов.

«Первое в области сосудистое отделение с момента основания было кузницей кадров. Воспитанники отделения позже открывали и возглавляли профильные отделения в больницах города и области. А такие неординарные личности, как Александр Пухов, Евгений Макаров и Александр Медведев, создали отделение микрохирургии, которое специализируется на пластических реконструкциях», - рассказывает Алексей Фокин.

Главный врач ЧОКБ, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Альтман вспоминает, что у истоков этого отделения стояли поистине легендарные люди: Сергей Малышев, Леонид Вербовецкий, Анатолий Фокин…

«Они заложили фундамент, на котором строится вся сегодняшняя работа. Сегодня пришли новые люди, и они создают уже новую историю. Это достаточно молодые, но очень способные врачи, выполняющие весь спектр сосудистых вмешательств», - говорит Дмитрий Альтман.

В настоящее время легендарным отделением сосудистой хирургии ЧОКБ руководит Максим Уфимцев, который отмечает, что это подразделение и сегодня является в своем роде уникальным даже в рамках страны.

«Исторически сложилось, что такие отделения в других клиниках специализируются на одной-двух методиках. У нас же выполняется полный спектр всех известных на сегодня вмешательств - как открытых, так и эндоваскулярных, и гибридных», - подчеркивает Максим Уфимцев.

За год в отделении выполняется около 20 тысяч различных оперативных вмешательств, в том числе высокотехнологичных. На сегодняшний день отделение сосудистой хирургии ЧОКБ оказывает помощь самым сложным и тяжелым пациентам со всей Челябинской области с любой патологией вен и артерий, а также людям с тяжелой патологией почек, нуждающихся в диализе.