03.07.2023
В Миассе стартовали соревнования по маунтинбайку
03.07.2023
В Ашинском районе спасли маму с пятилетним сыном
03.07.2023
Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили
03.07.2023
В Челябинске перенесут трамвайную остановку «Театр ЧТЗ»
03.07.2023
Дорогу к Кировке от Цвиллинга по Карла Маркса осветят и озеленят
03.07.2023
В Челябинске частично закроют движение по улице 60-летия Октября
Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили
30.06.2023
Четвертый этап опрессовки в Челябинске затронет три района
29.06.2023
В «северной зоне» Металлургического района Челябинска горячей воды не будет до третьего июля
26.06.2023
В пяти районах Челябинска с четвертого июля отключат горячую воду
20.06.2023
Локальные котельные Челябинска проведут опрессовку по своему графику
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023