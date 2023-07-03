Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили

В Челябинске снова продлили отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района – теперь с третьего по девятое июля.

Как отмечают в пресс-службе администрации города, причина – вывод в ремонт участка трубопровода ТЭЦ ООО «Мечел-Энерго».

Продление отключения горячей воды необходимо по причине отсутствия технической возможности ремонтировать трубопровод в период гидравлических испытаний и в последующем - выявлять и устранять технологические нарушения на тепловых сетях жилой зоны.

Отметим, до девятого июля жить без горячей воды придется жильцам 166 домов на 24-х улицах, где ранее вернуть горячее водоснабжение обещали третьего июля.

Еще неделю провести с одной лишь холодной водой предстоит жителям домов по улицам 60 лет Октября, Бородинская, Байкальская, Балканская, Богдана Хмельницкого, Вахтангова, Гастелло, Дегтярева, Дружбы, Жукова, Коркинская, Краснооктябрьская, Липецкая, Мира, Обухова, Первого спутника, Приборостроителей, Румянцева, Социалистическая, Сталеваров, Сурикова, Трудовая, Шоссе Металлургов, Электростальская.

Телефон диспетчерской службы: +7 (351)723-01-81.