Парижанин ухудшил качество пашни в Нагайбакском районе

В Челябинской области житель села Париж ухудшил качество пашни в Нагайбакском районе. Данный факт выявили сотрудники регионального Россельхознадзора, проведя выездное обследование.

Так, представители надзорного ведомства выяснили, что взятый парижанином в аренду земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью сто гектаров, расположенный неподалеку от его села, зарастает.

«Вся площадь земельного участка не используется для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур и не обрабатывается. Согласно выписке ЕГРН, земельный участок был взят в аренду жителем села Париж на 48 лет. Не используя землю по назначению, арендатор ухудшил качественное состояние пашни, чем нарушил земельное законодательство», - пояснила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, надзорное ведомство направило арендатору земельного участка и арендодателю предостережения.

Также Татьяна Нахтигаль сообщила, что в Челябинской области с начала текущего года (по данным на 25-е августа) управление Россельхознадзора уже выдало 358 предостережений собственникам и арендаторам сельскохозяйственной земли по фактам выявленных нарушений законодательства.