Павел Шиляев: Группа ММК заинтересована в полном раскрытии творческого потенциала работников

Рационализаторы Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) предлагают все больше идей.

Так, в 2022 году работники ПАО «ММК» подали на рассмотрение экспертных комиссий 6 927 идей – на 22,5 процента больше, чем в предыдущем году.

Три четверти идей – 5204 против 4332 в 2021 году – были одобрены и приняты к внедрению. Экономический эффект от уже реализованных рационализаторских предложений составил 276 миллионов рублей, и компания выплатила их авторам свыше 23,19 миллиона рублей.

Выдвигаемые рационализаторами и изобретателями Магнитки идеи развивают существующие технологии для их более эффективного использования в условиях современного производства. Именно поэтому руководство ПАО «ММК» рассматривает рационализаторскую деятельность в качестве одного из приоритетных направлений стратегии компании.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, особое внимание направлено на развитие творческого потенциала и мотивацию сотрудников к проявлению инициативы к улучшениям. Для этого проводятся профессиональные конкурсы, семинары, выставки и другие мероприятия.

Ежеквартально в структурных подразделениях компании проходит конкурс на «Лучшую идею по решению проблемных тем», победители и призеры которого получают материальное поощрение. Кроме того, ежегодно проводятся конкурсы «Лучший молодой рационализатор и изобретатель ПАО «ММК» с награждением 16 лучших участников в возрасте до 35 лет включительно, а также «Лучшее рационализаторское предложение ПАО «ММК» с присуждением трех призовых мест в каждой из девяти категорий и определением лучшего предложения среди всех категорий.

«Группа ММК заинтересована в полном раскрытии творческого потенциала и максимальной вовлеченности сотрудников в жизнь и работу компании. Совершенствование корпоративной культуры, формирование развивающей среды и атмосферы возможностей – залог будущих успехов предприятия. Для этого мы придаем первостепенное значение развитию рационализаторства и изобретательства как важнейшей составляющей нашего инновационного потенциала», –подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.