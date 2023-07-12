Павел Шиляев проинспектировал новые социальные объекты Магнитки

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев проинспектировал различные социальные объекты, открывающиеся в Магнитогорске (Челябинская область) в преддверии Дня металлурга при поддержке градообразующего предприятия.

Значимым событием для системы здравоохранения Магнитки стало открытие обновленного урологического отделения Центральной клинической медико-санитарной части. Первых пациентов отделение примет после прохождения процедуры лицензирования. По словам главного врача АНО «ЦКМСЧ» Максима Домашенко, открытие отделения – знаковый день в истории медсанчасти.

«Мы открываем урологическое отделение – на новом месте, с новым ремонтом и оборудованием. Оборудование здесь современное и направлено на выполнение широкого спектра лечебных и диагностических процедур», - отметил главврач учреждения.

Стоимость социально-значимого проекта по модернизации урологического отделения, профинансированного ПАО «ММК», составила около 150 миллионов рублей. По словам Павла Шиляева, руководство ММК всегда было заинтересовано в развитии АНО «ЦКМСЧ».

«Медсанчасть сегодня - крупный современный медицинский комплекс и признанный лидер регионального здравоохранения. Мы стремимся к тому, чтобы все его подразделения были оснащены по самым высоким стандартам, чтобы и металлурги Магнитки, и все другие горожане могли получить самую современную, качественную и высокопрофессиональную помощь. В рамках приятой стратегии развития медсанчасти ММК ежегодно финансирует приобретение новейшего медицинского оборудования. За последние четыре года на эти цели выделено свыше 600 миллионов рублей. Только недавно мы открывали кардиологическое отделение, входную группу и регистратуру поликлиники № 2, и вот новый объект, который, конечно, будет востребован магнитогорцами», - отметил Павел Шиляев.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», до настоящего времени отделение располагалось на четвертом этаже хирургического корпуса №2. Для освоения новых методов лечения и диагностики урологических заболеваний требовались кардинальная модернизация операционной и оснащение отделения современным оборудованием, а также расширение площадей самого отделения. Новым домом для урологического отделения стал терапевтический корпус, где под нужды подразделения капитально отремонтирован и реконструирован весь пятый этаж – почти тысяча квадратных метров.

В левом крыле расположились комфортабельные палаты: каждая оборудована многофункциональными кроватями, кондиционерами, системой вызова медицинского персонала, санузлом и душевой. Всего в отделении будут развернуты одна четырехместная и восемь двухместных палат.

Холл и правое крыло отданы под «рабочие» помещения отделения урологии - процедурные, смотровые, УЗИ - кабинеты. Здесь же монтируется стационарный литотриптор - полноценная урологическая рабочая станция, сочетающая в себе все необходимые инструменты для мультимодальной терапии мочекаменной болезни.

Главной гордостью обновленного отделения является модернизированный операционный блок, состоящий из традиционной и рентгеноперационной, оснащенными лапароскопической стойкой Arthrex, новыми операционными столами и современными бестеневыми лампами. Также место в новой операционной займет приобретенное ранее современное медицинское оборудование.

Таким образом, наполнение отделения позволяет проводить в нем весь спектр урологических операций за счет применения малоинвазивных технологий и не менее чем в полтора раза увеличить количество пролеченных пациентов и проводить до 1500 оперативных вмешательств в год.

Павел Шиляев также принял участие в церемонии вручения символического ключа жильцам первой очереди жилого комплекса «Ключевой», построенного жилищно-инвестиционным фондом «Ключ». Данный фонд был основан ММК в 1995 году для обеспечения металлургов Магнитки качественным жильем. В составе первой очереди данного комплекса - четыре четырехэтажных дома, в которых 136 квартир, большая часть из которых предназначена для работников Группы ПАО «ММК».

Дома, построенные ЖИФ «Ключ», отличает очень высокое качество – чистовая отделка, использование качественных материалов, благоустроенная прилегающая территория. При этом стоимость жилья для металлургов Магнитке ниже аналогичного на рынке Магнитогорска.

В настоящее время ЖИФ «Ключ» приступил к строительству второй очереди комплекса - также из четырех домов, и проектирует третью очередь.